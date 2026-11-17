بعد خمس سنوات من الترقب منذ النهاية الدرامية لشخصية العميل السري في فيلم "لا وقت للموت" (No Time To Die) عام 2021، حُسم الجدل أخيراً بإعلان اختيار النجم البريطاني روبرت باتينسون لتجسيد شخصية "جيمس بوند" القادمة. خطوة جريئة تفتتح فصلاً جديداً في مسيرة سلسلة سينمائية امتدت لأكثر من ستة عقود وشملت 25 فيلماً، وتضع باتينسون أمام اختبار تاريخي لمجاراة إرث سبعة ممثلين سبقوه إلى هذا الدور الأيقوني.

ردود الفعل وانقسام حاد

أثار الإعلان الرسمي موجة واسعة من النقاشات في الأوساط السينمائية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء حول القرار إلى اتجاهين رئيسيين:

تيار المؤيدين والمتحمسين: يرى هذا الفريق أن اختيار باتينسون يمثل تجديداً ذكياً لدماء السلسلة؛ إذ أثبت الممثل البريطاني قدرة استثنائية على التحول وتقديم أدوار معقدة نفسياً في أعمال بارزة مثل "The Batman" و*"Tenet"*، مما يجعله مؤهلاً لتقديم نسخة معاصرة وعميقة من عميل 007 بعيداً عن القوالب النمطية.

تيار المشككين والمتحفظين: يُبدي هذا الجانب تخوفه من أن يفتقر باتينسون إلى الصلابة الجسدية والحضور القتالي الطاغي الذي رسّخه سلفه دانيال كريغ، أو إلى الكاريزما الكلاسيكية والأناقة الفطرية التي اشتهر بها شون كونري، معتبرين أن عبء المقارنة قد يضعف انطلاقته.

باتينسون في ميزان التاريخ

لفهم حجم التحدي الذي ينتظر روبرت باتينسون، لا بد من استعراض مسيرة الممثلين السبعة الذين تناوبوا على بدلة "جيمس بوند" عبر التاريخ، وتقييم نقاط القوة والضعف في تجاربهم (مرتبين من الأفضل إلى الأسوأ):

1. دانيال كريغ (2006 – 2021) — الأفضل: أعاد إحياء السلسلة بأداء واقعي، قاتم، ومفعم بالقوة البدنية. وحقق نجاحاً تجارياً غير مسبوق؛ إذ حصد فيلمه "سكايفول" 1.1 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، ليتربع على عرش السلسلة.

2. شون كونري (1962 – 1983): الأيقونة الأصلية في 7 أفلام. امتلك كاريزما فطرية وأناقة لا تُضاهى جعلته المعيار الذهبي للشخصية، رغم تحفظ المؤلف إيان فليمنغ على اختياره في البداية.

3. تيموثي دالتون (1987 – 1989): قدّم فيلمين فقط بسبب نزاعات قانونية أوقفت الإنتاج، لكن تجسيده القاتم والجاد يُعد الأكثر وفاءً لروايات فليمنغ، ومهّد الطريق لنجاح الحقبة الحديثة.

4. روجر مور (1973 – 1985): صاحب الرقم القياسي بـ 7 أفلام. تميز بخفة الظل والكاريزما في مغامرات ضخمة، لكن ضعف الحبكة الدرامية قلل من قيمة أفلامه فنياً.

5. بيرس بروسنان (1995 – 2002): قدّم 4 أفلام، لكنه دفع الشخصية نحو طابع هوليوودي صاخب ومبتذل أبعدها عن جذورها الفولاذية الهادئة.

6. جورج لازينبي (1969): تجربة يتيمة عابرة في فيلم واحد بعد رحيل كونري، لم تصمد طويلاً وسرعان ما استُبدل بروجر مور.

7. ديفيد نيفن (1967) الأسوأ: ظهر في نسخة كوميدية ساخرة من "كازينو رويال" خارج السلسلة الرسمية، بقصة عبثية أفسدت وقار الشخصية.

باتينسون ومدارس "بوند" السابقة

تشير القراءة النقدية لمسيرة روبرت باتينسون إلى أنه يميل بوضوح نحو المدرسة الواقعية القاتمة التي أسسها تيموثي دالتون ووصل بها دانيال كريغ إلى ذروتها التجارية. فبدلاً من محاولة استنساخ الأناقة الكلاسيكية لشون كونري أو خفة ظل روجر مور، يُرجّح أن يوظف باتينسون قدرته على تجسيد الصراع الداخلي والغموض النفسي ليمنح شخصية جيمس بوند بُعداً إنسانياً معاصراً يناسب تطلعات الجيل الجديد من الجمهور.

يُظهر تاريخ سلسلة "جيمس بوند" أن معظم الممثلين الذين اختيروا لتجسيد الشخصية واجهوا موجة من التشكيك عند الإعلان عن أسمائهم، بمن فيهم دانيال كريغ وشون كونري، قبل أن ينجحوا في فرض بصمتهم الخاصة. وبينما تتجه الأنظار إلى أول ظهور رسمي لروبرت باتينسون ببدلة العميل 007، يبقى الرهان معقوداً على قدرته في الموازنة بين احترام إرث الماضي وابتكار هوية سينمائية جديدة للمستقبل.