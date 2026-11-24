رأس الخيمة – الإمارات اليوم

تستعد إمارة رأس الخيمة لاستضافة الدورة الخامسة عشرة من مهرجان فن رأس الخيمة 2027، خلال الفترة من 22 يناير إلى 14 فبراير المقبل، بمشاركة 175 فناناً من أكثر من 60 جنسية، يقدمون ما يزيد على 200 عمل وتجربة فنية في مجالات متعددة، تشمل التصوير الفوتوغرافي والرسم والنحت والأعمال التركيبية والفيديو والفنون الرقمية.

وتنظم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة المهرجان في قرية الجزيرة الحمراء التراثية، تحت شعار «ضائع في الترجمة»، في دورة تستكشف دور الترجمة في التواصل بين الثقافات، وما يرتبط بها من مفاهيم الهوية والذاكرة والعاطفة والتكنولوجيا، بعيداً عن اقتصارها على نقل المعاني بين اللغات.

وتُعرض الأعمال الفنية في أرجاء القرية التي تضم منازل وأفنية وأزقة تاريخية مرممة، وتُعد من أبرز المواقع التراثية في الإمارة، كما أنها مدرجة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في دولة الإمارات. ويستقبل المهرجان زواره مجاناً، فيما يستمر المعرض الخارجي حتى 31 مارس 2027.

ثلاثة محاور فنية

ويتولى القيّم الفني الدولي شارون توفال تنسيق معرض «ضائع في الترجمة»، الذي يتناول الترجمة باعتبارها سمة من سمات الحياة المعاصرة، ويطرح تساؤلات حول إمكان التواصل والتفاهم بين الأفراد والمجتمعات رغم اختلاف وجهات النظر والتجارب الثقافية.

وينقسم المعرض إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها «هويات مغتربة»، ويتناول الانتقال من البيئة الأصلية وقضايا الاغتراب والنزوح، فيما يحمل المحور الثاني عنوان «ابتكار الوطن»، ويركز على مفهوم الانتماء باعتباره تجربة تتشكل من خلال الذاكرة والعلاقات والعادات. أما المحور الثالث، «المساحة البينية»، فيستكشف المناطق الفاصلة بين الهويات والثقافات بوصفها مساحة تتيح أشكالاً جديدة من التعبير والإبداع.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، الدكتورة ناتاشا ريدج، إن المهرجان تطور منذ انطلاقه ليصبح منصة تجمع الفنانين والجمهور من داخل الإمارات وخارجها، مشيرة إلى أن دورته الجديدة تركز على التنوع الثقافي واختلاف اللغات ووجهات النظر.

وأضافت أن اختيار شعار «ضائع في الترجمة» يعكس تنوع الثقافات في المجتمع الإماراتي، ويطرح الفن وسيلة للحوار وتعزيز التفاهم بين المجتمعات، رغم اختلاف رؤاها وتجاربها.

38 ألف زائر في الدورة السابقة

ويُقام المهرجان برعاية تقديمية من بنك رأس الخيمة الوطني، الذي يواصل شراكته مع الحدث في دورته الخامسة عشرة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني، راحيل أحمد، إن دعم المهرجان يأتي في إطار اهتمام البنك بالمساهمة في الأنشطة الثقافية والمجتمعية في الإمارة، وتعزيز دور الفن في التواصل بين الأفراد والثقافات.

وانطلق مهرجان فن رأس الخيمة عام 2013 بتنظيم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، باعتباره مبادرة ثقافية غير ربحية، وتُخصص عوائد الرعاية لدعم المهرجان، الذي لا يبيع الأعمال الفنية المعروضة. واستقطبت دورة عام 2026 أكثر من 38 ألف زائر.