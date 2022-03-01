داء السكري.. مشروب رائع يخفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يمكن أن يكون ارتفاع السكر في الدم الناتج عن النظام الغذائي ضارًا بصحتك على المدى الطويل. ومع ذلك فإن عدم تناول الطعام ليس خياراً صحيحاً بالطبع، وتشير إحدى الدراسات إلى أن عصير الرمان يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن دراسة نشرت في مجلة Food Science and Nutrition ، أن عصير الرمان (بدون تحلية) يؤثر على حساسية الأنسولين خلال ساعة إلى ثلاث ساعات، حيث أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستويات السكر في الدم ولم تكن هذه الاستجابة لم تكن مرتبطة بعمر المشاركين، وانخفضت مقاومة الأنسولين وبالتالي زادت حساسية الأنسولين.

ويشار إلى أن الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة ومن بينها مرض السكري والضغط وغيرها عليهم الرجوع إلى طبيبهم الخاص قبل إدخال أي طعام أو مشروب في نظامهم الغذائي حيث تختلف كل حالة عن الأخرى، كما يجب الالتزام بتعليمات الطبيب من حيث تناول الجرعات الدوائية في موعدها وكذا الالتزام بالنظام الغذائي وأسلوب الحياة الذي يقره الطبيب.

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