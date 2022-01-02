أعراض متحور أوميكرون.. علامات تحذير على الجلد والشفاه والأظافر

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

برز متحور أوميكرون لفيروس كورونا باعتباره متغيراً جديداً يتصدر الإصابات في العديد من البلدان، وهناك العديد من الأعراض التي أبلغ عنها المصابون، وعلامات يمكن اعتبارها تحذيراً لطلب الرعاية الطبية، بينها علامات قد تظهر على الجلد والشفاه والأظافر لدى بعض المصابين.

وتقول المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الأشخاص المصابين بأوميكرون أبلغوا عن مجموعة واسعة من الأعراض تتراوح بين الخفيفة إلى المرض الشديد، وقد يتطلب بعضها عناية طبية.

ومن بين الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا الحمى أو القشعريرة والسعال وفقدان حاسة التذوق أو الشم، وقد تطور الأعراض إلى ضيق أو صعوبة التنفس، والتعب ، وآلام في العضلات أو الجسم، والصداع، والتهاب الحلق، واحتقان أو سيلان الأنف، والغثيان أو القيء، والإسهال.

وتوضح المراكز الأمريكية أنه يجب عليك البحث عن علامات التحذير الطارئة وطلب الرعاية الطبية على الفور لعدد من العلامات، بينها إذا لاحظت أن البشرة أو الشفاه أو الأظافر شاحبة أو رمادية أو زرقاء اللون، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة "إكسبريس".

وتشمل علامات الطوارئ أيضاً صعوبة التنفس، والألم المستمر أو الشعور بضغط على منطقة الصدر، وعدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظاً.

ومن جانبها، تشير هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن الجرعة المعززة من لقاح فيروس كورونا تساعد على تحسين الحماية التي تتمتع بها من أول جرعتين من اللقاح، ومنحك حماية طويلة الأمد ضد الإصابة بمرض خطير جراء كورونا.

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