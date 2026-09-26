لاعب لم يشارك في كأس العالم الأخيرة لكنه ربح منها 38 مليون جنيه إسترليني

كشفت بيانات مالية أن نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام تقاضى ما يزيد على 38 مليون جنيه إسترليني من شركته لإدارة العلامة التجارية خلال أقل من 12 شهراً، بعد إبرامه سلسلة من الاتفاقيات الإعلانية المربحة بالتزامن مع بطولة كأس العالم التي أُقيمت هذا الصيف بشكل رئيسي في الولايات المتحدة.

كما أظهرت نتائج شركته القابضة "DRJB Holdings" عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025 أنها سجّلت أرباحاً بلغت 50 مليون جنيه إسترليني، فيما قفزت إيرادات العلامة التجارية بنسبة 20% لتبلغ 84 مليون جنيه، متجاوزة حاجز الـ100 مليون دولار في السوق الأميركية وحدها.

وتمتلك شركة "أوثنتيك" (Authentic) الأميركية للعلامات التجارية نسبة 55% من الشركة القابضة، وهي الحصة التي حصلت عليها مقابل 269 مليون دولار دفعتها لبيكهام دفعة واحدة عام 2022. وقد وزّعت أرباح أسهم بقيمتَي 38.9 مليون جنيه و46.6 مليون جنيه خلال العام، ليحصل بيكهام شخصياً على ما يتجاوز 38 مليون جنيه إسترليني، وفق صحيفة الغادريان.

واستثمر بيكهام حضوره الواسع في الولايات المتحدة — إذ لعب في لوس أنجلوس 5 سنوات ويملك حصة في نادي "إنتر ميامي" — لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع كبرى شركات الأغذية والمشروبات الأميركية العالمية، الأمر الذي يرجّح أن تكون نتائج العام المقبل أعلى من ذلك، كما سعت إليه علامات بارزة، للاستفادة من جاذبيته الجماهيرية في حملاتها التسويقية خلال البطولة.

وتضم شركة بيكهام للعلامة التجارية نحو 20 موظفاً بدوام كامل، وتستفيد من الهيكل المؤسسي العالمي لشركة "أوثنتيك". وتمتد محفظة شراكاته التجارية من تعاونه الطويل مع "أديداس" إلى "هوجو بوس" وخط نظاراته الشمسية التي تحمل اسمه، فضلاً عن مشروعه في قطاع المكملات الغذائية "IM8" الذي يشارك في تأسيسه.

فيما يمتنع بيكهام عن التعاقد مع برنامج "أساطير الفيفا" أو الانخراط في التحليل التلفزيوني التقليدي، إذ لا يولّد أي منهما عقوداً بالحجم الذي تدرّه صفقاته مع العلامات التجارية الكبرى.

وقد حرص طوال مسيرته على تجنب الآراء الحادة والمواقف المثيرة للجدل، مما أبقى جاذبيته التجارية متجددة مع مرور الزمن. ويقتصر حضوره في عالم الرياضة على تقديم برنامجه "بيكهام والأصدقاء" عبر شبكة "CBS" الأميركية.

وقدرت بعض التقارير ثروة بيكهام بأكثر من مليار دولار، مدفوعة بحصته في نادي "إنتر ميامي" الذي بات الأعلى قيمة في الدوري الأميركي للمحترفين، لا سيما بعد تجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التزامه بالبقاء في النادي موسمين إضافيين. وقد حصل بيكهام على لقب "سير" (وسام الفارس) العام الماضي، في تتويج رمزي لمسيرة استثنائية جمعت بين النجومية الرياضية وذكاء الأعمال.