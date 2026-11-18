قد تبدو القيلولة اليومية وسيلةً بريئة لاستعادة النشاط، لكن أبحاثاً جديدة تشير إلى أن بعض عادات القيلولة قد تقدم مؤشرات مهمة حول صحة الفرد مع تقدمه في العمر. فقد وجد العلماء أن أخذ قيلولة لفترات أطول أو بوتيرة أكثر تكراراً، لا سيما في الصباح، يرتبط بزيادة خطر الوفاة لدى كبار السن.

وقد درس باحثون من "ماس جنرال بريغهام" ومركز "راش" الطبي الجامعي أنماط القيلولة لدى 1338 شخصاً من كبار السن على مدى فترة وصلت إلى 19 عاماً. وتشير نتائجهم، التي نُشرت في دورية " (JAMA Network Open)، إلى أن مراقبة النوم أثناء النهار قد تساعد في الكشف عن حالات طبية كامنة أو علامات مبكرة لتدهور الصحة. وتقول الباحثة الرئيسية تشنلو غاو، الحاصلة على درجة الدكتوراه، وزميلة بحثية في قسم اضطرابات النوم والإيقاع اليوماوي بكلية الطب: "لقد ارتبط الإفراط في القيلولة في مراحل متأخرة من العمر بالتنكس العصبي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، بل وبمعدلات اعتلال أعلى؛ غير أن الكثير من تلك النتائج اعتمدت على تقارير ذاتية من الأفراد حول عادات القيلولة لديهم، وأغفلت مقاييس مثل توقيت القيلولة ومدى انتظامها".

وتضيف: "تُعد دراستنا واحدة من أوائل الدراسات التي تُظهر وجود علاقة بين أنماط القيلولة المقاسة بموضوعية ومعدلات الوفاة، مما يشير إلى وجود قيمة سريرية كبيرة في تتبع هذه الأنماط للكشف المبكر عن المشكلات الصحية".

وتعد القيلولة النهارية أمراً شائعاً بين كبار السن؛ إذ تشير التقديرات إلى أن ما يتراوح بين 20% إلى 60% منهم يأخذون قيلولة بانتظام. ورغم أن القيلولة العرضية قد تساعد في استعادة الطاقة وتحسين اليقظة، إلا أن الإفراط في النوم نهاراً في مراحل متأخرة من العمر ارتبط بالعديد من المخاوف الصحية.

وعلى الرغم من هذه الروابط، لا يزال فهم الباحثين لكيفية تأثير سلوكيات معينة في القيلولة على الصحة على المدى الطويل غير مكتمل.

وبحلول عام 2025، جمع الباحثون بيانات متابعة امتدت لما يصل إلى 19 عاماً وشملت 1,338 مشاركاً. ثم فحصوا ما إذا كانت عادات القيلولة -التي رُصدت خلال التقييم الأولي- مرتبطة باحتمالية الوفاة لأي سبب خلال السنوات اللاحقة. وأظهرت النتائج أنماطاً لافتة؛ إذ تبين أن كبار السن الذين ينامون لفترات أطول خلال النهار، أو يأخذون قيلولة بشكل متكرر أكثر، لديهم معدلات وفيات أعلى. كما بدا أن توقيت القيلولة يلعب دوراً مهماً أيضاً.

وقد ارتبطت كل ساعة إضافية من القيلولة يومياً بزيادة في خطر الوفاة بنسبة تقارب 13%، بينما ارتبطت إضافة قيلولة واحدة يومياً بزيادة في هذا الخطر بنحو 7%.

ومن أبرز النتائج تلك المتعلقة بالقيلولة الصباحية؛ فقد وُجد أن المشاركين الذين كانوا يأخذون قيلولة في الصباح واجهوا خطراً أعلى للوفاة بنسبة 30% مقارنةً بأولئك الذين كانوا يأخذون قيلولة في فترة ما بعد الظهر.

ويؤكد الباحثون أن نتائجهم لا تعني أن القيلولة النهارية تسبب مشكلات صحية بشكل مباشر أو تؤدي إلى قصر العمر؛ بل قد تكون القيلولة المفرطة انعكاساً لحالات طبية أو تغيرات في الجسم لم يتم التعرف عليها بعد.