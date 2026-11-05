نيكولاس كيج يشكو التشرد بعدما طردته فجوة أرضية مفاجئة من منزله

صرح نيكولاس كيج بأنه "بلا مأوى حالياً نوعاً ما"، حيث يقيم في فندق بعد أن أجبرته فجوة أرضية ضخمة على مغادرة منزله في ماليبو خلال شهر سبتمبر.

وجاءت تصريحات الممثل خلال جلسة نقاشية في معرض "إل إيه كوميك كون" (LA Comic Con) يوم السبت الماضي، وذلك رداً على سؤال من مدير الجلسة حول خططه للاحتفال بعيد الهالوين.

وفي مقطع فيديو سجله أحد المعجبين خلال فقرة الأسئلة والأجوبة، أوضح كيج قائلاً: "حدث أمر ما في منزلي في ماليبو، لذا فأنا أقيم حالياً في فندق؛ ونتيجة لذلك، لن أستقبل الأطفال الذين يطرقون الأبواب طلباً للحلوى كما كنت أحب أن أفعل في مثل هذه الليلة( ليلة عيد القديسين). لكن بعد انتهاء الفعالية، سأصطحب ابنتي للقيام بجولة لجمع الحلوى في مكان ما في سانتا مونيكا".

ويعود سبب الوضع الذي يواجهه الممثل البالغ من العمر 62 عاماً إلى ظهور فجوة أرضية بالقرب من عقاره المطل على المحيط في شارع "سي ليفل درايف"، وقد صنفت سلطات ماليبو 31 عقاراً في ذلك الشارع ضمن فئة "الخطر" (بوضع علامات حمراء عليها)؛ حيث اعتُبرت 7 منها خطرة للغاية، بينما فقدت 24 عقاراً آخر إمكانية الوصول الآمن للمركبات. وأفاد المسؤولون بأن فرق الطوارئ لم تعد قادرة على الوصول إلى تلك المنازل بشكل آمن وموثوق.

ووفقاً لمجلة "هوليوود ريبورتر" تسببت الفجوة -التي يبلغ عمقها حوالي ثمانية أمتار، ومساحتها حوالي 15 مترا، في انهيار جزء من ممر السيارات الخاص بمنزل كيج وإلحاق أضرار بشرفته الخارجية.

وحصل كيج منذ ذلك الحين على أربعة تصاريح لأعمال وقائية وتمهيدية، بلغت تكلفتها الإجمالية 3158 دولاراً. وفي الوقت ذاته، تتولى رابطة ملاك المنازل في "سي ليفل درايف" الإشراف على إصلاحات الطريق، وذلك بعد استبدال المقاول الذي كان يتولى العمل في البداية.

ولا يزال من غير الواضح متى سيتم رفع أوامر الإخلاء أو متى سيتمكن كيج من العودة إلى منزله.