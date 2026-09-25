من هم "الفقراء" الذين لم يدخلوا قائمة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة ؟

تمتلك كل من أوبرا وينفري وتايلور سويفت ما يكفي من المال لشراء أي شيء تقريباً، باستثناء مكان في قائمة "فوربس 400" (Forbes 400) الجديدة. وتُعد عملاقة الإعلام ونجمة موسيقى البوب ​​الشهيرة ضمن قائمة قياسية تضم 590 مليارديراً أمريكياً لم يتمكنوا من دخول التصنيف السنوي للمجلة لأغنى 400 شخص في البلاد، حيث ارتفع الحد الأدنى للثروة المطلوبة للدخول إلى القائمة ليصل إلى رقم هائل يبلغ 4.4 مليار دولار.

ووفقاً لموقع "بيزنس إنسايدر" (Business Insider)، فإن وينفري -التي تُقدّر ثروتها بنحو 3.4 مليار دولار- كانت بحاجة إلى حوالي مليار دولار إضافي لتتمكن من الانضمام للقائمة. وفي الوقت نفسه، فإن ثروة سويفت المُقدّرة بملياري دولار لا تكفي حتى للوصول إلى نصف المبلغ المطلوب لدخول القائمة.

وحتى ميغ ويتمان، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة "إيباي" (eBay)، فاتها الانضمام للقائمة بفارق ضئيل، إذ تبلغ ثروتها 4.2 مليار دولار، بينما استُبعد كل من سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" (OpenAI)، وتيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" (Apple)، بثروات بلغت 3.3 مليار دولار و3 مليارات دولار على التوالي. وقد وصفت مجلة "فوربس" هؤلاء المليارديرات الـ 590 الذين لم يحالفهم الحظ بأنهم "فقراء جداً" بالنسبة لهذا التصنيف.

وبالنسبة لسويفت، يأتي هذا الاستبعاد في وقت تنمو فيه ثروتها بسرعة نادراً ما تُشهد في مجال الترفيه؛ فقد انضمت إلى نادي المليارديرات في عام 2023 وضاعفت منذ ذلك الحين صافي ثروتها، مما جعلها أغنى موسيقية في العالم.

وعلى عكس المشاهير الذين وصلوا إلى مرتبة المليارديرات بشكل أساسي من خلال علامات تجارية خارجية في مجالات التجميل أو الأزياء أو المشروبات الكحولية، أصبحت سويفت أول موسيقية تبني ثروة تتجاوز المليار دولار اعتماداً في المقام الأول على أغانيها وعروضها الحية.

وتشير التقارير إلى أن ما يقرب من 800 مليون دولار من ثروتها يأتي من الجولات الموسيقية وعائدات حقوق الملكية الفكرية، مدفوعاً بنجاح جولتها التاريخية "Eras Tour" وأرقام الاستماع الهائلة لأعمالها؛ إذ حققت الجولة أكثر من ملياري دولار من مبيعات التذاكر العالمية، في حين قُدّرت قيمة كتالوج أغانيها بما يتراوح بين 600 و864 مليون دولار.

كما تمتلك سويفت عقارات بقيمة 125 مليون دولار تقريباً موزعة بين نيويورك وناشفيل وبيفرلي هيلز ورود آيلاند. وقد أدى قرارها بإعادة تسجيل ألبوماتها الستة الأولى إلى توجيه المستمعين نحو الموسيقى التي تسيطر عليها هي، وذلك قبل أن تستعيد في النهاية التسجيلات الأصلية وحقوق النشر.

وكتب كيرك أوغونريندي، مراسل شؤون الثروة في "فوربس": "المال هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يضمن لك مكاناً في قائمة فوربس 400 لأغنى الأمريكيين، لكن الأمر يتطلب مبالغ طائلة منه". ويمثل الحد الأدنى للثروة هذا العام -والبالغ 4.4 مليار دولار- زيادةً قدرها 600 مليون دولار مقارنةً بعام 2025، الذي شهد استبعاد 500 ملياردير أمريكي؛ وبعد مرور عام واحد، انضم 90 آخرون إليهم خارج دائرة النخبة.