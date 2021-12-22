مطعم نواب.. التوفيق بين النكهات الهندية الحديثة والتقليدية

المصدر: الإمارات اليوم

افتتح مطعم نواب، الذي تم العثور عليه في الأصل في دبي القديمة عام 1989، والمعروف جيداً بتقديم المأكولات الهندية التراثية الأصيلة، وهو يقدم كوكتيلات مستوحاة من التوابل الهندية والعنب المبرد الذي يمكن الاستمتاع به مع أطباق نوابي المميزة. في حين أن المطعم يعتبر مجتمعاً مثالياً بأسعار معقولة.

يمتد مطعم نواب الواقع في نادي جبل علي الترفيهي على مساحة 400 قدم مربعة، ويرحب بكم بأجوائه الجميلة وست شاشات تلفزيون مثالية للاستمتاع بألعابكم المفضلة. علاوة على ذلك، يقع مطعم نواب المحلي الجديد الخاص بك على بعد 10 دقائق فقط بالسيارة من موقع «إكسبو 2020 دبي».

يقود الفريق الشيف بهارات ساركار، القادم من دلهي في الهند. يستخدم خبرته في التوفيق بين النكهات الهندية الحديثة والتقليدية لخدمة ضيوفه مع طعم نواب القديم الجيد مع لمسة عصرية، إذ صُنع كل طبق في القائمة يدوياً بعناية وبحب، لتترك انطباعاً دائماً في ذهنك وفمك مع الحفاظ على صحتك (لن تجد أي زيوت ثقيلة وزبدة مستخدمة هنا).

يختار الشيف بهارات وفريقه أجود أنواع المكونات بنكهات متنوعة.

يشتهر طعام نواب بجودته، وقد قدم النكهات نفسها لأكثر من 30 عاماً، وحتى خلال هذه الأوقات المتغيرة، كان قوامها سليماً. استعان نواب ببعض الطهاة المتمرسين للغاية الذين أضفوا المزيد من النكهة على أطباق نوابي الشهية، حيث يأملون في اصطحاب ضيوفهم في رحلة تطور المطبخ الهندي.

عند الإطلاق، قال المالك راجيش ساشديفا: «لقد كانت مطاعم نواب الهندية الأصلية حجر الزاوية في تمثيل ثقافة الطعام الهندية في دبي منذ عام 1989، وكانت جزءاً من حياتي منذ أن هاجرت إلى هذه المنطقة. لاحقاً في عام 2017، قررت أنا وابنتي شراء نواب وإعادته إلى مجده الأصلي، حيث قدم نواب الشعر على طبق بنكهاته الهندية السحرية».

مع نواب، من المؤكد أن دبي ستأخذ رحلة عبر شوارع Chandani Chowk في دلهي أثناء استكشاف تطور الطعام الهندي، وهذا ما يجعل نواب جوهرة أسطورية في دبي، وهم فخورون بأنه يضيف روعة النكهات الهندية الأصيلة إلى مشهد الطعام في دبي.

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