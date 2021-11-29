أفضل الأطعمة للوقاية من السكتة الدماغية

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

تقتل السكتة الدماغية ملايين الأشخاص حول العالم سنوياً، ويشير الأطباء إلى أن اتخاذ إجراءات لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال النظام الغذائي أمر بالغ الأهمية، وخاصة تناول الخضروات بما قد يساهم في تقليل المخاطر بنسبة تصل إلى 24 بالمائة.

ووفق تقرير لصحيفة "إكسبريس" فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، مثل البطاطا الحلوة والبيضاء والموز والطماطم والخوخ والبطيخ وفول الصويا، يمكن أن تساعدك في الحفاظ على ضغط دم صحي (ضغط الدم عامل الخطر الرئيسي للسكتة الدماغية)، كما ترتبط الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل السبانخ أيضاً ، بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ويشير بحث جديد نشرته مجلة Stroke إلى أنه إذا أراد كبار السن تقليل مخاطر الإصابة بسكتة دماغية، فإن أحد أفضل الأشياء التي يمكنهم القيام بها هو تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.

ومن الجدير بالذكر أن بعض الأشخاص يحتاجون إلى توخي الحذر بشأن البوتاسيوم، بما في ذلك المصابين بأمراض الكلى أو الذين يتناولون بعض أدوية ضغط الدم، حيث تؤدي المستويات المرتفعة من البوتاسيوم إلى إفراز المزيد من الصوديوم في البول ، مما يقلل من ضغط الدم، ولذا يُنصح بأن يكون النظام الغذائي تحت إشراف خبراء التغذية والأطباء، خاصة بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة.

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