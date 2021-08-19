16 مليون مشاهدة لحملة جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حققت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، نجاحاً من خلال حملتها الترويجية: «عيش إجازتك صح في جزيرة ياس»، التي استعرضت، في فيديو من دقيقة واحدة، ثلاثة أصدقاء بشخصيات مستوحاة من فرقة «بي جيز» البريطانية، وهم يقضون إجازةً على جزيرة ياس، لتحصد 16 مليون مشاهدة عبر الإنترنت، وتصبح أنجح حملة ترويجية في تاريخ الوجهة من حيث تفاعل الجمهور.

وحقق الفيديو الترويجي - المستوحى من أغنية فرقة «بي جيز» البريطانية، التي نالت شهرة واسعة في السبعينات - نجاحاً كبيراً، إذ حظي الفيديو الموسيقي ذو الطراز القديم بتفاعل قوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وحصد أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة على منصة إنستغرام الخاصة بالوجهة، وأكثر من 1.4 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب في الأسبوع الأول من نشره، لتحظى الحملة بنجاح في استقطاب الزوار الراغبين في قضاء إجازة بالإمارات، كما تمت مشاركة الحملة أكثر من 21 ألف مرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعلها الحملة الأكثر انتشاراً في تاريخ الوجهة.

وقال المدير العام لشركة «إكسبيرينس هب»، ليام فيندلي: «تُظهر النتائج النجاح الذي حققته حملة (عيش إجازتك صح في جزيرة ياس)، بين شرائح الجمهور في الإمارات»، مشيراً إلى أن الجزيرة تتمتع بمجموعة متنوعة من النشاطات التي تناسب جميع الزوار، إذ تحتضن أسرع أفعوانية في العالم في «عالم فيراري أبوظبي»، وأعلى جدار تسلق داخلي، وأطول نفق هوائي للقفز الحر في «كلايم أبوظبي»، وأكبر حديقة داخلية في «عالم وارنر براذرز أبوظبي».

• الفيديو الموسيقي ذو الطراز القديم لقي تفاعلاً عبر وسائل التواصل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news