حملة لتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية بصالونات الأطفال في أبوظبي

نفذت بلدية أبوظبي حملة توعوية وتفتيشية استهدفت أصحاب صالونات الأطفال والعاملين فيها، داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مستويات الصحة العامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال، والتأكد من توفير بيئة آمنة ونظيفة تتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة للأنشطة التجارية.

وهدفت الحملة إلى توعية أصحاب صالونات الأطفال والعاملين فيها بأهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية عند استقبال الأطفال وتقديم الخدمات لهم، إلى جانب تأكيد مسؤولية المنشآت في المحافظة على النظافة العامة، وتنفيذ أعمال التنظيف والتعقيم بصورة مستمرة ودورية، بما يسهم في حماية صحة الأطفال والعاملين والمتعاملين، والحد من أي ممارسات قد تؤثر في سلامتهم.

وتضمنت الحملة تنفيذ زيارات ميدانية إلى العديد من صالونات الأطفال والمنشآت العاملة في هذا المجال في مناطق مختلفة، بهدف التحقق من مدى التزامها بالشروط والضوابط الصحية المنظمة للنشاط، كما شملت الزيارات متابعة مستوى النظافة العامة داخل المنشآت، ومدى تطبيق إجراءات التنظيف الدوري، والتأكد من التزام العاملين بالممارسات الصحية السليمة أثناء تقديم الخدمات للأطفال.

وركز مفتشو البلدية خلال الحملة على توعية أصحاب الصالونات والعاملين فيها بضرورة المحافظة على نظافة جميع مرافق المنشأة، والأدوات والمعدات المستخدمة، وأماكن استقبال الأطفال وتقديم الخدمات، مع تأكيد أهمية تطبيق الإجراءات الصحية بصورة دائمة، وعدم اقتصارها على أوقات الزيارات التفتيشية فقط.

كما عملت الحملة على رفع مستوى الوعي بالاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في صالونات الأطفال، وبيان أثر الالتزام بها في توفير بيئة صحية وآمنة، وتعزيز ثقة الأسر والمتعاملين بالخدمات المقدمة. وتم تنبيه المنشآت التي تمت زيارتها إلى أهمية معالجة أي ملاحظات يتم رصدها، والاستمرار في متابعة أعمال النظافة والصيانة، والتنظيف الدوري لجميع المرافق والأدوات.