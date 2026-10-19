صور تروي مسيرة «المارية» بين الماضي والحاضر

بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، يحتضن فندق فورسيزونز أبوظبي، في جزيرة المارية، معرضاً بصرياً يُوثّق مراحل التحول التي شهدتها الجزيرة، من خلال مجموعة منتقاة من الصور الأرشيفية والمعاصرة، احتفاءً بمرور 10 أعوام على افتتاح الفندق.

وتعرض الصور، التي تظهر أمام الجمهور للمرة الأولى، مشاهد للمنطقة في مراحل زمنية متباينة، تتيح للزوار التعرّف إلى ملامح جزيرة المارية في مراحل سابقة، ومقارنتها بصورتها الحالية، في مشهد يُوثّق جانباً من النهضة العمرانية التي شهدتها أبوظبي.

وأكد مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور عبدالله ماجد آل علي، أهمية توظيف الوثائق والصور التاريخية في التعريف بتاريخ الإمارات، وتوثيق التحولات التي شهدتها مدنها ووجهاتها، مشيراً إلى أن الصور المعروضة من مقتنيات أرشيف الصور في الأرشيف.

وقال: إن «الصورة الوثائقية تُمثّل شاهداً حياً على مراحل التغيير، لما تختزنه من تفاصيل عن المكان والإنسان والبيئة المحيطة، وإتاحتها أمام الجمهور تسهم في ترسيخ الوعي بأهمية حفظ الذاكرة الوطنية، وتمكين الأجيال من التعرّف إلى ملامح الماضي، وفهم الحاضر في ضوء ما شهدته الدولة من مسيرة تنموية».

ويبرز المعرض، من خلال المقارنة بين مشاهد الماضي والحاضر، ملامح التغيّر التي واكبت مسيرة جزيرة المارية، وأسهمت في تعزيز مكانتها كإحدى الوجهات الحيوية في أبوظبي، في ظل ما تشهده الإمارة من نمو متواصل، وتنوع في مجالات الأعمال والثقافة وأسلوب الحياة.