لمس بثور الشفاه.. قد ينقل العدوى

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن لمس بثور الشفاه قد يسهم في انتقال العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم أو إلى أشخاص آخرين.

وأضاف أنه في حال لمس بثور الهربس، فينبغي حينئذ غسل اليدين جيداً، كما ينبغي عدم استعمال مستحضرات التجميل أو المناشف مع الآخرين.

وأفاد المركز الألماني بأن هربس الشفاه عادة ما يبدأ بالشعور بحكة أو حرقان أو وخز في منطقة الفم، يتبعه احمرار، ثم تتكون، أخيراً، بثور صغيرة ممتلئة بسائل، وتنفجر بعد فترة قصيرة وتلتئم، وفي المعتاد تستغرق هذه العملية كاملة ما يراوح بين سبعة و12 يوماً.

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