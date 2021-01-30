النصف_الحلو.. «فيفا» يُطلق بطاقة دخول فاخرة جديدة

تقدّم بطاقة الدخول الجديدة الفاخرة إلى المسابح والمرافق الاستجمامية من «فيفا»، وهو تطبيق فاخر حائز جوائز في دبي، إمكانية دخول غير محدودة إلى أفخم المنتجعات الفندقية، والشواطئ المذهلة، والمسابح المتلألئة، والمنتزهات المائية، ومرافق اللياقة البدنية الراقية في دبي، بما فيها توب غولف التي يُعتبر إحدى أحدث الوجهات الترفيهية الاستثنائية في المدينة.

وتشجّع بطاقة الدخول من «فيفا» حاملي البطاقة وعائلاتهم على استكشاف شواطئ دبي ومسابحها الخلابة. وسيتمتّعون أيضاً بمجموعة من الخصومات على المأكولات والمشروبات في أفضل مطاعم دبي.

ويُعدّ شراء واستخدام بطاقة الدخول من تطبيق «فيفا» عملية سهلة جداً، إذ أصبح بإمكان حاملي هذه البطاقة الاستفادة من التطبيق، وبالتالي زيارة العديد من المواقع، والاستمتاع بمجموعة من المزايا الحصرية، فيما يكسبون نقاط الولاء من «فيفا» التي يمكن الاستفادة منها في جميع أنحاء المدينة. كما أن الحجز المسبق غير ضروري لاستخدام بطاقة الدخول من «فيفا» متى تم شراؤها.

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