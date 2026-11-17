دعت إدارات عدد من المدارس أولياء الأمور الذين لم يستكملوا تحديث بياناتهم في نظام «المنهل» إلى الإسراع في إنجاز التحديث، محذرة من أن عدم تحديث البيانات قد يؤثر في صلاحية الدخول إلى المنصات التعليمية وحسابات الطلبة.

وشمل التحديث المطلوب بيانات التواصل والحالة الاجتماعية ومكان السكن، إلى جانب مطابقة البيانات المسجلة مع ما هو مدوّن في بطاقة الهوية الإماراتية.

وأوضحت المدارس في رسائل لاولياء الأمور والطلبة، اطلعت عليها " الإمارات اليوم" أن نتائج استبيان تفعيل حسابات الطلبة على بوابة التعلم الذكي، الذي أُجري في 5 نوفمبر الجاري، أظهرت أن عدم تحديث البيانات في النظام كان سبباً رئيساً في تعذّر دخول عدد كبير من أولياء الأمور إلى البوابة.

وطلبت المدارس من أولياء الأمور مراجعة إداراتها لاستكمال الإجراء، وإحضار بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية لولي الأمر وبطاقة الهوية الأصلية للطالب، مؤكدة عدم قبول صورة الهوية أو نسختها الرقمية لولي الأمر. وأكدت أن تحديث البيانات يسهم في استمرار تفعيل حسابات الطلبة وتمكينهم من الدخول إلى المنصات التعليمية.