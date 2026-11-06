أبرزها 2000 درهم رصيد إنفاق وعروض حصرية للزوار.. تعرف إلى مزايا "بطاقة ولاء دبي"

توفر دبي برنامج "بطاقة ولاء دبي"، المخصص للزوار المتكررين إلى الإمارة، والذي يتيح للأعضاء الاستفادة من مجموعة من المزايا والخدمات الحصرية، تشمل تأشيرة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، ورصيداً يصل إلى 2000 درهم يمكن إنفاقه في مجموعة مختارة من الفنادق والوجهات السياحية ووجهات التسوق، إلى جانب شريحة اتصال مجانية وعروض خاصة.

ويتيح البرنامج للمستفيدين الحصول على تأشيرة متعددة الدخول، تسمح لهم بالبقاء في دبي لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة خلال السنة الواحدة، وذلك بعد موافقة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي على طلب التأشيرة.

وتستهدف البطاقة الزوار الذين يترددون على دبي، وتوفر لهم تجربة أكثر سهولة وراحة، من خلال مجموعة من الخدمات والمزايا التي تعزز تجربتهم خلال زياراتهم المتكررة إلى الإمارة.

رصيد بقيمة 2000 درهم

تتضمن بطاقة ولاء دبي رصيداً يصل إلى 2000 درهم، يمكن للأعضاء استخدامه في مجموعة مختارة من الفنادق والوجهات السياحية ووجهات التسوق في دبي، كما يحصل أعضاء البرنامج على "بطاقة السعادة"، التي تتيح لهم الاستفادة من أكثر من 20 عرضاً حصرياً، إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض والصفقات الخاصة.

وتشمل المزايا أيضاً الحصول على شريحة اتصال مجانية مقدمة من شركة "دو"، يتم توفيرها للأعضاء عند وصولهم إلى المطار، بما يتيح لهم التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بسهولة خلال وجودهم في دبي.

وأشار البرنامج إلى أنه سيتم إدراج مزايا إضافية للأعضاء قريباً.

الانضمام إلى البرنامج

تتاح بطاقة ولاء دبي من خلال شركاء مختارين في قطاعات الأعمال والسياحة والضيافة، وكذلك عبر شركات وبرامج ولاء شريكة، ويقتصر التقديم على نظام الدعوات، ولا يمكن التقدم للعضوية بصورة مفتوحة. ويمكن للمهتمين بالانضمام إلى البرنامج تسجيل اهتمامهم وتقديم بعض المعلومات الشخصية، على أن يتم التواصل معهم عند توفر فرص جديدة للانضمام.

ويشترط للاستفادة من البرنامج الحصول على موافقة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي على طلب تأشيرة الدخول المتعدد لمدة خمس سنوات.

الوثائق المطلوبة

وبحسب البرنامج يتعين على المدعوين للانضمام إلى البرنامج استكمال الطلب وتحميل مجموعة من الوثائق المطلوبة، تشمل صورة شخصية، وصورة عن جواز السفر، وكشف حساب بنكي لمدة ستة أشهر، وإثبات التأمين الصحي، إضافة إلى تذكرة طيران ذهاب وعودة.

وبعد استكمال الطلب وتحميل المستندات، يتعين على المتقدم سداد الرسوم المقررة، تمهيداً لإحالة طلب التأشيرة إلى الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي لمراجعته.

رسوم العضوية

تبلغ رسوم التقديم لعضوية بطاقة ولاء دبي 4032 درهماً، وتشمل عضوية البرنامج ورسوم تأشيرة الدخول متعددة الدخول لمدة خمس سنوات، إلى جانب مزايا أخرى.

ويضاف إليها قيمة 650 درهماً على الزوار الذين يتقدمون بطلباتهم من داخل دولة الإمارات.

وتستغرق معالجة الطلبات عادة مدة تصل إلى 48 ساعة من وقت تقديم الطلب وسداد الرسوم، مع إمكانية اختلاف مدة المعالجة بحسب كل حالة.

إصدار التأشيرة وتفعيل العضوية

بعد تقديم الطلب واستكمال الوثائق وسداد الرسوم، يخضع طلب تأشيرة الدخول المتعدد لمدة خمس سنوات للمراجعة من قبل الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي. وفي حال الموافقة، يتلقى المتقدم رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن التأشيرة وتأكيد عضويته في البرنامج، ويتم تفعيل عضوية بطاقة ولاء دبي، مع تزويده بالتفاصيل المتعلقة بالمزايا والخدمات التي يمكنه الاستفادة منها.