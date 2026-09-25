«القرية العالمية» تطلق مبيعات باقات كبار الشخصيات للموسم 31 غداً السبت

أعلنت القرية العالمية في دبي عن بدء طرح باقات كبار الشخصيات (VIP) للموسم 31 غداً السبت، 26 سبتمبر، وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً.

وأوضحت القرية العالمية، على حسابها في منصة "إنستغرام"، أن عملية البيع ستتاح حصرياً عبر الموقع الإلكتروني المعتمد www.coca-cola-arena.com، ودعت الجمهور إلى الاستعداد واختيار باقاتهم المفضلة فور فتح باب الحجز.

وأوضحت أن «باقات ميغا» لكبار الشخصيات تتيح للمشترين ميزة الاختيار بين الحصول على البطاقات الموسمية أو تذاكر الدخول إلى «دبي باركس آند ريزورتس».