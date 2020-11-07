النصف_الحلو.. «بلومينغديلز» و«مالون سولييه»: حذاء بامب محدود الإصدار

أعلنت علامة «بلومينغديلز» عن إطلاق حذاء بامب حصري من توقيع علامة الأحذية البريطانية الفاخرة «مالون سولييه». ولطالما عُرِفت هذه العلامة بأحذيتها المفعمة بالأنوثة التي لاقت استحساناً هائلاً لدى عاشقات الموضة، فاشتهرت عالمياً بابتكار مجموعات تتميز بتصاميم وقصات لا تشوبها شائبة وبجودة لا غبار عليها، حيث أبصرت هذه العلامة المتمركزة في لندن النور عام 2014، قبل أن تحطّ رحالها في الشرق الأوسط مع باقة من التصاميم الفريدة المصمّمة خصيصاً لـ«بلومينغديلز».

وينمّ الحذاء الحصري من علامة «مالون سولييه »التي رسّخت مكانتها في عالم الإبداع والحرفية، عن مهارة فنية استثنائية، كما أنه مصنوع من الجلد بمقدّمة مدبّبة وكعب ستيليتو منخفض. ويحاكي هذا التصميم الذي أُطلِق عليه اسم Missy Metallic Mules أعلى معايير الرقي المعاصر والأناقة الكلاسيكية، لاسيما أنّه اكتسى برداء ذهبي ناعم وتزيّن ببروش من الكريستال يستحضر شعار العلامة. وقالت ماري أليس، المديرة الإبداعية والمؤسسة الشريكة لعلامة «مالون سولييه» قائلةً: «Missy قصة جديدة بالنسبة إلينا وتحمل تفصيلاً جديداً في التصميم، بما أنّ رأس المشبك مصنوع من حبيبات الكريستال بقصّة باغيت وبشكل مربّع. أعشق هذا التصميم بشكل خاص، لأنّ ملمسه مميّز وتفاصيله شبيهة بالمجوهرات المتلألئة».

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