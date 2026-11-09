لعبة يعشقها الأطفال قد تحتوي على مواد مسرطنة.. تحذير من «سكويشي»

حذر المعهد الألماني لتقييم المخاطر من أن ألعاب "سكويشي" (Squishy) الرائجة بقوة حاليا قد تنطوي على مخاطر صحية، وذلك وفقا للمواد المصنوعة منها ومكونات حشوها.

وكشفت الفحوصات، التي أُجريت على بعض المنتجات، عن وجود مستويات مرتفعة من الجراثيم أو مواد مسرطنة مثل مادة "الأسبستوس"، التي ترفع خطر الإصابة بسرطان الرئة.

ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي عند شرائها الانتباه إلى الفئة العمرية المحددة وإرشادات السلامة، وكذلك العلامات المعتمدة، مثل علامة المطابقة الأوروبية (CE)؛ فغياب هذه العلامة قد يكون مؤشرا تحذيريا، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن وجود أي علامة أو ختم "لا يضمن بالضرورة أن المنتج آمن تماما".

كما تحتوي بعض هذه الألعاب القابلة للضغط على سوائل أو مواد هلامية (جِل) أو حبيبات مائية أو رمال داخل غلافها المرن. ويمكن للأطفال ابتلاع هذه الحبيبات المائية، كما أنها قد تشكل خطرا يسبب الاختناق، لا سيما لدى الأطفال الصغار.

وينبغي أيضا توخي الحذر في حال كانت الألعاب تالفة؛ فإذا تمزق الغلاف الخارجي، فقد تتسرب المواد المحشوة بداخلها. وبشكل عام، ينبغي ألا يضع الأطفال الألعاب في أفواههم.

تحذير من التسخين

ولا يجوز أيضا تسخين ألعاب "السكويشي"، وهو اتجاه يشهد رواجا كبيرا حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي يُعرف بـ "تحدي الميكروويف للسكويشي" (Squishy Microwave Challenge). وعلل المعهد الألماني ذلك بأن الغلاف قد ينفجر وتتسرب منه الحشوة الساخنة، مما يرفع احتمالية حدوث حروق خطيرة.

جدير بالذكر أن ألعاب "سكويشي" هي ألعاب مصممة لتُضغط باليد وتساعد على الاسترخاء، وتتوفر بأشكال متنوعة كقطع الزبدة أو الدلافين أو كرات برّاقة.