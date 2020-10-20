جائزة «إيير للموضة» لمصمم ملابس «لا يرغب فيها أحد»

المصدر: إيير (فرنسا) - أ.ف.ب

فاز البلجيكي توم فان در بورت، وهو مصمم ملابس مصنوعة من مواد معاد تدويرها «لا يرغب فيها أحد»، وينبغي «التمتع بجرأة لارتدائها»، بجائزة الموضة الكبرى في الدورة الـ35 من مهرجان إيير الدولي بجنوب فرنسا.

وأثارت مجموعة فان در بورت (42 عاماً) إعجاب لجنة التحكيم والجمهور في هذا المهرجان الذي يعتبر أقدم مسابقة للموضة، ويشكّل منصة انطلاق للمصممين الشباب.

وقال المصمم الفائز «أسعى إلى إيجاد تعريف جديد للفخامة. نحن معتادون على المواد الفخمة التقليدية كالذهب والجلد. أحب كثيراً استخدام الأشياء التي لا يراها الآخرون مثيرة للاهتمام». وتتضمن مجموعة فان در بورت مثلاً كنزة مصنوعة من خيوط بلاستيكية، تستخدم للإعلان عن الأسعار في المتاجر.

كذلك ثمة حقيبة يد مصنوعة من «الجلد البحري»، وهو جلد الأسماك التي يُعد بها السوشي. ومن الفرو النباتي، صنع المصمم معطفاً أزرق وأصفر.

وقال إن هذه الملابس «يمكن أن يرتديها من يملك الجرأة لارتدائها». ورأى أن «مستقبل الموضة لا يكون بالبقاء في خانة تقليدية، فقد حان الوقت للتحرر من كل القيود».

أما الجائزة الكبرى لاكسسوارات الموضة، ففاز بها الفرنسيان ديدو وجوانا إيتشبيري. وكالفائز بجائزة الموضة، يستخدم الفرنسيان في صنع القبعات مثلاً مواد «معدّة للطمر».

وقالت جوانا إتشبيري، وهي شقيقة ديدو «نستخدم مواد مأخوذة من الأحذية المطاطية، ومظلات القفز من الجو وأواني الزهور. ونعيد صوغها»، كذلك حصل الأخوان إتشيبيري على جائزة دار «هيرميس» عن سوارهما المصنوع من الجلد، والمحاط بحلقات معدنية.

وترأس لجنة التحكيم مؤسس علامة «جي دبليو أندرسون» التجارية الإيرلندي جوناثان أندرسون، وضمت أعضاء آخرين، من بينهم العارضة الأميركية كايا غيربر، ابنة العارضة سيندي كروفورد.

وكان من المفترض أن تقام هذه النسخة أصلاً في ‏أبريل الماضي، لكنها أرجئت بسبب تدابير الحجر والأزمة الصحية.

• كان من المفترض أن تقام هذه النسخة في ‏أبريل الماضي، لكنها أرجئت بسبب تدابير الحجر.

• مجموعة فان در بورت كنزة مصنوعة من خيوط بلاستيكية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news