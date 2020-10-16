«عالم من الأزياء».. 3 أيام في حضرة الأناقة

المصدر: ديانا أيوب■دبي

\\\\\تختتم اليوم فعاليات الدورة 11 من الحدث السنوي «عالم من الأزياء»، التي جاءت ضمن فعاليات موسم «خريف وشتاء دبي 2020»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وقدم الحدث الذي استمر ثلاثة أيام في «مول الإمارات» عدداً من التصاميم الراقية والفنون الإبداعية والجوائز، إضافة إلى عدد من الفعاليات الافتراضية بمشاركة عدد من أبرز مصممي الأزياء من دولة الإمارات وخارجها. وتضمنت فعاليات اليوم الأول من الحدث تكريم شخصيات نسائية بارزة بدورة العام الجاري من جائزة المرأة العربية في 17 فئة، تضم مجالات الأعمال الخيرية وريادة الأعمال والأزياء والرياضة، لاسيما المرأة الإماراتية والمرأة العربية التي تعيش في دولة الإمارات، حيث يقام الحفل في «مول الإمارات» وفقاً لإرشادات الصحة والسلامة والتباعد الاجتماعي المعمول بها في دولة الإمارات.

وأقيمت الفعاليات في «مول الإمارات» بالتزامن مع وصول أحدث مجموعات أزياء خريف وشتاء 2020، لتجمع بين الموضة والجمال والفن في مكان واحد، وتضمنت تنظيم حفل خاص بالأطفال بمشاركة العديد من العلامات التجارية، وعدد من العروض والفعاليات الافتراضية تقدمها مصممات أزياء وخبيرات تجميل، إضافة إلى إطلاق «نافذة أزياء هاربرز بازار» التي تعرض تشكيلة من الإطلالات بزاوية 360 درجة من نوافذ المتاجر الشهيرة في «مول الإمارات» بعد غدٍ السبت.

وقدمت فعالية «عالم من الأزياء 2020» احتفالية متألقة في عالم الأناقة وتصميم الأزياء الراقية. وجمع الحدث أسماء بارزة في مجال الموضة، وأهم العلامات التجارية، وأشهر الشخصيات المؤثرة، لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات وتطوّرات صناعة الموضة والأزياء. كما قدمت الفعالية التي تلتزم بإرشادات وإجراءات التباعد الاجتماعي، مجموعة من التجارب والخبرات، تشمل الموسيقى الفنية Artsy Music، ومقاطع فيديو عن الموضة والأزياء، وجلسات حوارية مباشرة تتضمن أسئلة وأجوبة مع أبرز خبراء الموضة. ويندرج هذا الحدث في إطار الأنشطة والتجارب والفعاليات التي قام بإعدادها فريق التحرير وخبراء الموضة في مجلة «هاربرز بازار». وسيتم عرض فيلم «عالم من الأزياء في مول الإمارات»، الذي يُوثق مراحل تحوّل المركز التجاري إلى مسرح كبير فريد من نوعه مخصص لعرض الأزياء، وذلك بعد انتهاء ساعات العمل، تحت عنوان «ليلة في مركز التسوّق»، يستعرض هذا الإنتاج المميز العلاقة بين الأزياء والموسيقى، حيث يضم أبرز شخصيات الموضة وعارضات الأزياء، ومجموعة من أبرز الوجوه النسائية العربية، اللاتي يتألقن من خلال مجموعة مختارة من تشكيلات خريف وشتاء 2020، أثناء تسلمهن المركز التجاري الرائد.

ونظم الحدث جلسات حوارية حصرية عبر تقنية الفيديو، شارك فيها مجموعة من الشخصيات البارزة والشهيرة في عالم الموضة والجمال. ومن بين المشاركين المديرة الإبداعية في العلامة التجارية الماليزية للأحذية الفاخرة «جيمي شو»، ساندرا تشوي، حيث ستستعرض أمام الحضور مصادر الإلهام لأحدث تصميمات العلامة التجارية.

احتفال عصري

قالت مديرة التسويق لمراكز التسوّق لدى «ماجد الفطيم العقارية» ندى أبوصعب: «عملنا في النسخة 11 من الفعالية على تنظيم احتفال عصري يتضمن منصات متعددة، لعرض تجارب التسوّق الجديدة، وتجارب العملاء التي قمنا بتطويرها، بينما قدمنا للمتسوّقين وعشاق الموضة وروّاد هذا المجال منصة مبهرة وجذابة ملائمة للتواصل والتفاعل والتسلية، وبذلنا قصارى جهدنا لنضمن أن برنامج (عالم من الأزياء) المتنوع يوفر تجارب حية وافتراضية في الوقت نفسه، ما يؤكد قدرتنا على التكيف والتطور بما يلائم الفترة الحالية دون الحاجة إلى اختصار التجارب التي نوفرها. ونولي أهمية كبرى للحفاظ على سلامة عملائنا أثناء تمكينهم من التعرف إلى مختلف الأزياء ومنتجات التجميل العصرية الفريدة. ونفتخر بالدور الريادي الذي تلعبه (ماجد الفطيم) في تقديم مثل هذه التجارب الفريدة من نوعها، حيث نواصل تعزيز موقعنا المميز في مجال الابتكار في قطاع التجزئة. وستشكل فعالية (عالم من الأزياء 2020) انطلاقة مثالية لتشكيلات خريف وشتاء 2020 المقبلة من خلال الدورات المميزة وعروض المنتجات الحصرية والجلسات الحوارية مع الخبراء التي ستقام على مدى الأيام المقبلة».

اختيار الروائح

تألف الحدث من أربعة أقسام، تمحورت حول موضوعات التطوّر والارتقاء والتمكين، وتضمن برنامجاً متكاملاً، مثل عرض تجارب شخصية تفاعلية استضافتها علامات تجارية شهيرة، وخلال الدورة الخاصة بعطور «غوتشي» تعرّف الحضور إلى عملية اختيار الروائح وتجربة مهارات مزج العطور، إلى جانب فعالية «كيدز بارتي» (Kids Party) للأمهات وبناتهن، للقيام باختيارات الموضة العصرية معاً، خلال جولة استكشافية لأحدث الإطلالات الخاصة بالأطفال، وفي الوقت نفسه سيعملون معاً على تنفيذ قطع فنية وحرفية مميزة. كما يستطيع الزوّار الاستمتاع باكتشاف خبايا وأسلوب اختيار المجموعات الخاصة بالموسم الجديد عبر المقابلة التي س

الحدث نظم جلسات حوارية حصرية عبر تقنية الفيديو شارك فيها مجموعة من الشخصيات.

الحدث سلط الضوء على أحدث الاتجاهات وتطوّرات صناعة الموضة والأزياء.

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