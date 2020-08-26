أكثر الخضراوات تنوعاً.. مذاقها «المحايد» أكبر مميزاتها

المصدر: برلين - د.ب.أ

مثل أبناء عمومتها البعيدين اليقطين والخيار، ليست للكوسة شخصية فيما يتعلق بالطعم.. ويمكن أن يعتبر البعض أن هذا يجعلها مملة، ولكن في واقع الأمر هذا يجعلها أكثر الخضراوات تنوعاً.

هل جرّبت استخدامها في كيكة الشوكولاتة مثلاً؟

وسواء كانت نيئة أو مطهية على البخار أو مشوية أو محشوة، هناك طرق لا حصر لها تقريباً يمكن طهي الكوسة أو الزوتشيني بها، على حسب المكان الذي تعيش فيه.

فهذه الخضراوات ذات طعم حلو قليلاً، ما يجعلها ملائمة على نحو مفاجئ للاستخدام في الخبز. ومن هنا، ترسي الكوسة المبشورة والزبيب والشوكولاتة الأساس لإعداد كعكة إسفنجية شهية.

ويعد مذاق الكوسة العادم نسبياً أكبر مميزاتها، لأن هذا النبات هو لوحة شاغرة يمكن أن تنشر عليها اختيارك من الأعشاب والتوابل.

وهذا يشمل أعشاب البحر المتوسط مثل الروزماري والزعتر والأوريجانو، كما أن النعناع والبقدونس ملائمان.

ويمكن الاحتفاظ بالكوسة في الثلاجة لأيام قليلة؛ وأفضل طريقة لفعل هذا هو بحماية السوائل من التبخر بوضعها في حاوية بلاستيكية أو شنطة طعام.

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