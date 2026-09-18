1000 حكاية إماراتية تصل إلى جمهور «أبوظبي للكتاب»

تعزز شركة «منصة للتوزيع» حضور إصدارات دور النشر الإماراتية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، عبر إتاحة أكثر من 1000 عنوان من إبداعات محلية لجمهور المعرض، وتوفير مساحة إضافية للتعريف بإنتاجات الناشرين، والوصول بها إلى القراء ضمن أحد أبرز الأحداث الثقافية التي تجمع صنّاع الكتاب والمهتمين به من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقدمت الشركة، خلال المعرض الذي يستمر حتى 18 سبتمبر الجاري، إصدارات 75 دار نشر إماراتية، شملت 1004 عناوين بإجمالي 8500 كتاب، في مشاركة تعكس تنوّع الإنتاج المحلي، واتساع شبكة الناشرين التي تخدمها الشركة، ودور قنوات التوزيع في إيصال هذا الإنتاج إلى شرائح أوسع من القراء.

وتتيح المشاركة لدور النشر الإماراتية الحاضرة عبر «منصة للتوزيع» عرض إنتاجها وبيعه وتوزيعه خلال أيام المعرض، بما يقرّب الكتاب من القارئ، ويوسّع دائرة التعريف بالإصدارات المحلية، في وقت يشهد فيه المعرض حضوراً للناشرين والمؤلفين والمهتمين بالكتاب من مختلف أنحاء العالم.

ووقّعت شركة «منصة للتوزيع» على هامش فعاليات المعرض، اتفاقية توزيع رسمية مع «مجموعة تريندز للبحوث والاستشارات»، وذلك في إطار حرص الجانبين على بناء شراكة استراتيجية مثمرة تسهم في توسيع نطاق وصول الإصدارات الفكرية والبحثية المتخصصة إلى القرّاء والمهتمين.

كما وقّعت «منصة للتوزيع» اتفاقية تعاون مع «الأرشيف والمكتبة الوطنية» تهدف إلى دعم وتسهيل إجراءات الإيداع القانوني للناشرين في الدولة، وتعزيز كفاءة عمليات الترقيم الدولي، إلى جانب المساهمة في إيصال الإصدارات إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وقال مدير عام شركة «منصة للتوزيع»، راشد الكوس، إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يمثل فرصة مهمة لتعزيز حضور الكتاب الإماراتي، والتعريف بالإنتاج المحلي، ويشكّل منصة تجمع الناشرين والقراء والشركاء من مختلف أنحاء قطاع النشر، مشيراً إلى حرص الشركة خلال المشاركة على أن تتجاوز جهودها عرض الإصدارات وتوزيعها لتشمل بناء شراكات تسهم في تطوير منظومة النشر، وتسهيل وصول الكتاب الإماراتي إلى القارئ، وتعزيز حضوره واستدامته.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، الدكتور محمد عبدالله العلي، إن توقيع هذه الاتفاقية مع منصة للتوزيع يجسّد الحرص على توسيع دائرة وصول الإصدارات البحثية والفكرية للمجموعة إلى أوسع شريحة ممكنة من القرّاء والباحثين والمهتمين، سواء محلياً أم دولياً.