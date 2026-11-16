حكايات «صغارية» الإمارات تزيّن «معرض شنغهاي لكتاب الطفل»

سجّلت إصدارات كتب الأطفال الإماراتية حضوراً في واحدة من أبرز منصات صناعة كتب الطفل في آسيا، عبر مشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض شنغهاي الدولي لكتاب الطفل 2026، الذي اختتم، أمس، بمركز شنغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات في الصين، ضمن جناح يضع تجارب دور النشر الإماراتية وإنتاجها الإبداعي في مجال أدب الطفل أمام الناشرين والمهنيين الدوليين، ويفتح آفاقاً جديدة للتواصل مع الأسواق العالمية.

وشاركت في الجناح دارا «غاف للنشر» و«صغارية»، مقدّمتين مجموعة متنوعة من الكتب والتجارب في مجال النشر للأطفال واليافعين.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، راشد الكوس: «تمثّل مشاركتنا في معرض شنغهاي جزءاً من جهود الجمعية في توسيع حضور الناشرين الإماراتيين على الساحة الدولية، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى أسواق جديدة، وبناء علاقات مهنية مع مختلف أطراف صناعة النشر، ونعمل من خلال هذه المشاركات على توفير منصات تتيح لأعضائنا تقديم إصداراتهم أمام جمهور دولي متخصص، واستكشاف فرص التعاون وتبادل حقوق النشر والترجمة، بما يعزز فرص انتشار الكتاب الإماراتي وتنوع الأسواق التي يصل إليها».

وأضاف: «تلعب صناعة كتب الأطفال دوراً مهماً في تنمية الخيال والمعرفة لدى الأجيال الناشئة، فضلاً عمّا تمثله من مساحة للتعبير عن الهوية الثقافية وتقديم التجارب المحلية إلى العالم، ومن هنا تتيح المعارض الدولية للناشرين الإماراتيين الاطلاع على التحولات في هذه الصناعة، وتبادل الرؤى مع نظرائهم عالمياً، وتطوير محتوى يجمع بين جودة الإنتاج، وثراء المضمون، والقدرة على مخاطبة قراء من خلفيات ثقافية متنوعة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية الإماراتية».