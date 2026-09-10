خصم 35% على الكتب في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

يحصل زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب على حسم بنسبة 35% على أسعار الكتب والإصدارات لدى العارضين المشاركين، احتفاءً بالدورة الـ35 من المعرض، التي تقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر الجاري.

جاء الإعلان عن المبادرة خلال اجتماع عُقد أخيراً بين المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، سعيد حمدان الطنيجي، والناشرين المشاركين، بحضور رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، والمدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين راشد الكوس.

ويأتي الحسم احتفاءً بالدورة الـ35 للمعرض، وامتداداً لجهود مركز أبوظبي للغة العربية، الجهة المنظمة، لتعزيز حضور الكتاب في الحياة اليومية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة، ودعم ثقافة القراءة واقتناء الكتب. ويُطبّق الحسم مباشرة عبر نظام الدفع الرقمي المعتمد في المعرض، بما يتيح للزوار الاستفادة منه طوال أيام الدورة.

وقال سعيد حمدان الطنيجي إن هذا التوجه يعكس الاستراتيجية التي يقوم عليها معرض أبوظبي الدولي للكتاب، موضحاً أن دوره لا يقتصر على جمع الناشرين والكتّاب والقراء، وإنما يتسع ليكون منصة لتعزيز الصلة بالكتاب، ودعم صناعة النشر، وإتاحة المحتوى الثقافي والمعرفي أمام جمهور أوسع.

ويشارك في الدورة الـ35 عارضون من 95 دولة، بينها سبع دول تشارك للمرة الأولى، فيما تقام الدورة تحت شعار «لنقلب الصفحة ونقرأ العالم»، احتفاءً بثلاثة عقود ونصف العقد من حضور معرض أبوظبي الدولي للكتاب في المشهد الثقافي.

وتتيح المبادرة لزوار المعرض فرصة أوسع لاقتناء الكتب والإصدارات التي تلبي اهتماماتهم، لتضيف إلى الاحتفاء بالدورة الـ35 بعداً عملياً، يجعل الكتاب محوراً مباشراً للاحتفال، باعتباره جوهر المعرض ووسيلة أساسية لنقل المعرفة وتعزيز الحوار الثقافي.