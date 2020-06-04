النسيان المتكرر ليس العلامة الوحيدة الدالة على الخرف

المصدر: ‫بايربرون - د.ب.أ

أوردت مجلة «سنيورين راتجيبر» أن‬ النسيان المتكرر ليس هو العلامة الوحيدة الدالة على الخرف، بل هناك‬ علامات أخرى جسدية ونفسية. ‬

‫‬وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن أن العلامات الجسدية الدالة على‬ الخرف تتمثل في اضطرابات النظر واضطرابات الكلام، في حين تتمثل العلامات‬ النفسية في التقلبات المزاجية والانعزال وفقدان الدوافع والشغف‬ والاهتمام بالأشياء.‬

‫‬ومن العلامات الأخرى الدالة على الخرف مواجهة صعوبات كبيرة في أداء‬ المهام الحياتية البسيطة، مثل ارتداء الملابس والتسوّق وطهي الطعام‬ واستخدام وسائل المواصلات. ‬

‫لذا يتعين على أقارب المسنين اصطحابهم إلى الطبيب فور ملاحظة هذه‬ الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، من أجل تخفيف حدة هذه المتاعب‬، ومن ثم تحسين جودة حياة المرضى.‬

يتعين اصطحاب المسن إلى الطبيب فور ملاحظة الأعراض.

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