سورية على رأس القائمة.. أكثر دول يأتي منها أطباء مهاجرون إلى ألمانيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلن الاتحاد الألماني للأطباء أنه يوجد في ألمانيا عددياً طبيب لكل 200 مواطن تقريباً. وذكر الاتحاد اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الأطباء المسجلين لديها بلغ العام الماضي نحو 402 ألف طبيب، بزيادة قدرها نحو 10 آلاف طبيب مقارنة بعام 2018.

وذكر الاتحاد أن الهجرة من الخارج تخفف من العبء في القطاع الصحي حالياً في ألمانيا، لافتاً إلى أن عدد الأطباء الأجانب المسجلين في ألمانيا ارتفع العام الماضي بواقع نحو 3800 طبيب إلى 58168 طبيباً.

ومن أكثر الدول التي يأتي منها أطباء مهاجرون إلى ألمانيا، سورية (4486 طبيباً) ورومانيا (4433 طبيباً) واليونان (2811 طبيباً) وروسيا (2321 طبيبا) والنمسا (2381 طبيباً).

وقال رئيس الاتحاد، كلاوس راينهارت: «جائحة كورونا أظهرت لنا بشكل كبير مدى اعتماد حياتنا الاقتصادية والاجتماعية على قطاع صحي يعمل بشكل جيد»، مضيفاً أنه يتعين على السياسة إعطاء الأولوية القصوى مستقبلاً لتعزيز الكوادر الشابة وتوفير المتخصصين في القطاع الصحي.



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