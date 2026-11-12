حاصل على "دبلوم صنايع" .. القبض على طبيب مصري مزيف خدع المرضى 34 عاماً ومرضاه يدافعون عنه

كشفت الجهات الرقابية بوزارة الصحة المصرية عن سقوط شبكة من منتحلي صفة الأطباء ومراكز التجميل غير المرخصة في عدة محافظات، على رأسها واقعة ضبط شخص مارس مهنة الطب بنطاق محافظة الدقهلية لمدة قاربت 3 عقود ونصف دون أي مؤهل دراسي.

وفي التفاصيل، تمكنت مديرية الشؤون الصحية من ضبط شخص ينتحل صفة طبيب داخل إحدى العيادات الخاصة بقرية دميرة في مركز طلخا، وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم، الذي كان ينتحل صفة طبيب واستشاري باطنية، البالغ من العمر 60 عامًا، مارس مهنة الطب لمدة تصل إلى نحو 34 عامًا، مستندًا إلى تصريح مزور لمزاولة المهنة يعود إلى عام 1992، كما تبين عمله في 3 مراكز طبية خلال تلك الفترة، رغم عدم حصوله على أي مؤهل دراسي، (تبين لاحقاً أنه حاصل على دبلوم صنايع).

وحسب مواقع إخبارية مصرية فقد تم كشف الطبيب المحتال بعد أن أثار أسلوبه في كتابة الوصفات الطبية شكوك دكتور أستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة لاحظ ممارسات غريبة وقرر التحقق من أوراقه.

وأظهر التدقيق أن المتهم كان يستخدم شهادات مزورة ورقم قيد نقابي يخص طبيباً آخر، وبعد ضبط المتهم قرر قاضي المعارضات حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وقال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، في تصريح صحفي أن الاعتماد على السمعة المتداولة بين الأهالي يمثل أحد العوامل التي قد تساعد بعض منتحلي الصفة على الاستمرار في تزويرهم لفترات طويلة، خاصة في القرى والمناطق التي يعتمد فيها المواطنون على ترشيحات المعارف دون التحقق من المؤهلات والتراخيص.

وشدد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء على أهمية الاستعلام عن الطبيب من خلال القنوات الرسمية للنقابة، وعدم الاكتفاء بما يتردد عنه أو بما يعلنه عن نفسه، مؤكدًا أن التحقق من صفة الطبيب وترخيصه خطوة ضرورية لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لممارسات طبية غير قانونية قد تعرض صحتهم للخطر.

وكان لافتاً ردود فعل المرضى الذين اعتادوا على مراجعة الطبيب المزيف لسنوات طويلة حيث تصدوا للدفاع عنه والإشادة بـ"أخلاقه" و"خبرته الطويلة" وطالبوا الجهات المختصة "التدقيق" في صحة الإتهامات الموجهة له.