بين شغف الحكايات العائلية وعبق الذاكرة، شقّت رائدة الأعمال وصانعة العطور الإماراتية شذى عادل الخميّـس، طريقها في عالم ريادة الأعمال عبر علامتها المتفردة «ساكن»، لتقدم تجارب عطرية ترافق تفاصيل اليوم عبر منتجات متنوعة تحمل في طياتها قصصاً إنسانية لا يمكن نسيانها، فمن خلال شمعة واحدة استلهمت فكرتها بعد رحلة إلى العاصمة البريطانية، ودراسة تركيب العطور في مدينة «غراس» الفرنسية، وصولاً إلى فكرة تخليد أسماء نساء عائلتها في نفحات دافئة، لتثبت أن العطر يمكن أن يصبح حارساً أميناً للذكريات وللهوية الإماراتية الأصيلة بروح معاصرة.

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شغف البدايات

في مستهل حوارها مع «الإمارات اليوم»، توقفت شذى عادل الخميّـس عند بدايات شغفها في هذا المجال، قائلة: «نشأت في عائلة مترابطة، تقدر القصص والذكريات، فكان أبي يروي لي حكايات عفوية تحمل حكماً ومعاني، فيما كانت أمي بارعة في رواية قصص الأهل أيام الزمن الجميل». وأضافت: «انطلقت فكرة (ساكن) منذ مطلع عام 2020 بعد عودتي من رحلة طويلة إلى لندن، حين لاحظت أن إحدى الشموع الباهظة الثمن لم تمنحني الإحساس نفسه في كل مرة، فقررت ابتكار خلطاتي الخاصة لتكون تجربة الشموع شخصية بالكامل، وأقرب لتجربة اقتناء عطر، فيما اكتشفت ألق وسحر تلك الصلة الوثيقة والجميلة بين المشروع واسمي الذي يعني رائحة الورد وقوتها وانتشارها».

«غفران»

وحول تطور رحلتها في مجال صناعة العطور المنزلية، قالت الخميّـس: «بعد نجاح تجربة الشموع، سافرت إلى مدينة (غراس) جنوب فرنسا، التي تعد عاصمة العطور في أوروبا، فدرست تركيب العطور عبر دورات متعددة المستويات، وبحكم تجربتي العائلية مع مرض (الربو)، وتحفظ الكثيرين على وضع العطور مباشرة على الجسم، أطلقت أولاً نوعاً من البخاخات العضوية، فكان (غفران) أول هذه المنتجات بتركيبة من اللبان والمسك ونجيل الهند (الفيتيفير)، وقد اخترت له هذا الاسم لأنني أؤمن بأن الغفران يريح النفس، وأردت أن تحمل رائحته إحساساً بالهدوء».

روائح

وفي تجربة وجدانية لافتة، أطلقت شذى مجموعة عطور تحمل أسماء جداتها ونساء من عائلتها، واصفة هذه التجربة بالقول: «أؤمن في (ساكن) بأن أجمل أثر لا يُرى، بل يمكن الإحساس به من خلال حاسة الشم، لذلك أردت تكريم نساء عائلتي، وحفظ ذكراهن من خلال هذه الروائح، سواء كن بيننا أو رحلن، راجية أن يكون ذلك باباً للأجر عن الراحلات»، مؤكدة أنها استشارت والدتها في سيرتهن دون أن تسأل عن الروائح التي يفضلنها، لتترجم شخصياتهن باجتهاد شخصي إلى نفحات، قائلة: «لجدتي فاطمة (أم الحاي)، جدة أمي المعروفة بطيبتها وقوتها وطموحها وكرمها، جمعت الورد المدخن والعود والزعفران ليعكس حضورها الجامع، أما جدتي غبيشة بنت يوسف (ماما عودة) التي غرست فينا التسامح وصلة الرحم، فاخترت للعطر الخاص بها طابعاً مسكياً وبودرياً مخملياً، يذكرني بحنانها، فيما مزجت لعطر عمتي بخيتة بنت مبارك، عمة أمي وابنة فاطمة أم الحاي التي تولت تربية أيتام، خشب الصندل ودهن العود والعنبر لتجسيد ثباتها وطمأنينتها». وعلّقت بابتسامة: «لاشك أن العطر لا يعيد الغائبين، لكنه يستحضر دفء حضورهم وأثرهم في القلب والوجدان».

قصص شخصية

شذى الخميّـس: أؤمن في «ساكن» بأن أجمل أثر لا يُرى، بل يمكن الإحساس به من خلال حاسة الشم، لذلك أردت تكريم نساء عائلتي وحفظ ذكراهن بهذه الروائح.

في إطار حديثها عن تجربتها، توقفت شذى عند تحديات السوق التنافسية في مجالها، قائلة: «لاشك أن أبرز تحدٍ بالنسبة لي هو إيصال فكرة (ساكن) وجودتها عندما لا أكون موجودة لشرحها، فضلاً عن أن كوننا نمتلك متجراً إلكترونياً من دون متجر فعلي يجعل تجربة العطر قبل الشراء صعبة، لكن ولحسن حظنا فالورش والفعاليات وتوصيات العملاء عززت الثقة بمنتجاتنا»، مؤكدة: «أتمنى أن يفتح (ساكن) المجال للناس لتخليد ذكرى أحبائهم عبر تصميم عطور تحمل قصصهم الشخصية، وأن نترك إرثاً إماراتياً يبقي الذكريات حاضرة، ومع اقتراب احتفالاتنا بالعيد الوطني، آمل أن تكون هذه العطور من أجمل الهدايا التي نقدمها تعبيراً عن المحبة والامتنان للمرأة الإماراتية القوية، التي أسهمت وربت وأنجزت الكثير».

حب بلا شروط

أشادت رائدة الأعمال وصانعة العطور الإماراتية شذى عادل الخميّـس، بدور البيئة الإماراتية وتقاليد العود والبخور في تشكيل رؤيتها، إذ كان لكل فرد في عائلتها بصمته العطرية الخاصة، مستحضرة فضل والدتها، بالقول: «لوالدتي هدى بنت عزير، فضل كبير في رحلتي، فهي إنسانة عظيمة تمنح الحب بلا شروط، وأول من دعم وآمن بـ(ساكن) منذ البداية وحتى اليوم».

الذكاء الاصطناعي

إلى جانب العطور، امتدت تجربة شذى عادل الخميّـس إلى تقديم ورش متخصصة في صناعة الشموع وبخاخات الجسم والمسك والعطور، وكان ذلك بالتعاون مع جهات حكومية وفعاليات بارزة، مثل «فرجان دبي»، ومهرجان «سكة للفنون والتصميم»، ومتحف الشندغة، وغيرها من الفعاليات، قائلة: «من أبرز المحطات التي أعتز بها مشاركتي في (متحف المستقبل) لتقديم تجربة صناعة عطر شخصي بالذكاء الاصطناعي، يشارك خلالها الزوار صوراً تعبر عن أشياء يحبونها كالبحر أو السفر، ليقترح النظام تركيبة عطرية تناسبهم، وهو ما حوّل تجربة (ساكن) إلى مساحة يشارك الناس فيها عبر ابتكار تجاربهم».

إحدى الشموع الباهظة الثمن لم تمنح الخميّـس الإحساس نفسه في كل مرة، فقررت ابتكار خلطاتها الخاصة لتكون تجربة الشموع شخصية بالكامل.