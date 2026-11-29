أبوظبي - وام

يجمع مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي بين ذاكرة المكان واتساع العالم، ويقدّم صورة حية عن قدرة التراث على عبور الأجيال والثقافات، حين يتحوّل من موروث تصونه الذاكرة إلى تجربة إنسانية نابضة بالفنون والعادات والتقاليد.

وتحول المهرجان، على امتداد مواسمه، من احتفالية سنوية بالتراث الإماراتي إلى تظاهرة ثقافية وحضارية كبرى تستقطب شعوباً وثقافات من مختلف أنحاء العالم، وتترجم رؤية الدولة في صون هويتها الوطنية، وتقديم إرثها الحضاري في فضاء رحب يحتفي بالتنوع الإنساني.

ويتميز موسم 2026-2027 من المهرجان بحضور دولي واسع، وبرنامج استثنائي يضم 39 جناحاً ومشاركات متنوعة، إلى جانب عروض فنية وفلكلورية ومسيرات كرنفالية وفعاليات عائلية، تجعل من المهرجان وجهة تحتفي بالهوية وتمنح الثقافة حضوراً حياً في تفاصيل الحياة.

ويستقبل المهرجان زواره حتى 13 مارس 2027، عبر تجربة متكاملة تمزج أصالة الموروث الإماراتي بتعدد الثقافات العالمية، فيما تتصدر احتفالات عيد الاتحاد الـ55 والعروض الفنية والألعاب النارية أبرز محطات موسمه الحالي.

ويكشف مسار المهرجان منذ انطلاقته عام 2010 عن تطور نوعي في حجمه ومضامينه، إذ انتقل من الاحتفاء بالموروث الشعبي الإماراتي إلى تقديم منصة ثقافية واسعة تجمع التعريف بتاريخ الدولة وتراثها، وإبراز فنون الشعوب وحرفها وتقاليدها، ضمن فضاء يتيح التفاعل المباشر مع تجارب حضارية متنوعة.

وتتصدر الأجنحة الدولية والوطنية ملامح الموسم الحالي، بما توفره للزوار من نوافذ تطل على تاريخ الدول المشاركة وموروثها الحضاري، عبر المنتجات التقليدية والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية والعروض الفنية التي تعكس خصوصية المجتمعات وملامح هويتها الثقافية.

وتتوزع المشاركات على دول عربية وآسيوية وإفريقية، من بينها مصر والمغرب والأردن والبحرين وفلسطين واليمن ولبنان وسورية، إلى جانب الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وتايلاند وتركيا وأوزبكستان وماليزيا وغيرها، لتحيل ساحات المهرجان إلى مشهد ثقافي متعدد الملامح، يتيح للزوار استكشاف أنماط مختلفة من العادات والتقاليد وأساليب الحياة.

وتقدم الأجنحة الدولية محتوى ثقافياً يتجاوز العرض التقليدي للمنتجات، من خلال الفنون الشعبية والحرف الأصيلة والمقتنيات التراثية التي تختزل تاريخ الشعوب وذاكرتها الاجتماعية، وتمنح الزائر فرصة للاطلاع على ثراء الموروث الإنساني وتنوع تعبيراته الحضارية.

ويحتفظ التراث الإماراتي، بالتوازي مع هذا الحضور الدولي، بموقعه المحوري في برنامج المهرجان، عبر الأسواق الشعبية والحرف التقليدية والعروض التراثية التي تستعيد ملامح الحياة الإماراتية قديماً، وتعرّف الأجيال الجديدة بالمهن والعادات والتقاليد التي أسهمت في تشكيل الهوية الوطنية.

ويستمد هذا الاهتمام بالموروث الوطني دلالته من النهج الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقائم على صون التراث وحماية الهوية الوطنية، مع الانفتاح على ثقافات العالم وإعلاء قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل بين الشعوب.

ويمتد أثر المهرجان إلى المجالين الاقتصادي والمجتمعي، من خلال إتاحة منصات عرض للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين، تفتح أمامهم المجال لتسويق منتجاتهم والوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور، بما يدعم المشاريع المحلية ويشجع ثقافة الإنتاج ويحافظ على الحرف التقليدية.

وتضم هذه المشاركات المشغولات اليدوية والأزياء التراثية والعطور والبخور والمأكولات الشعبية وغيرها من المنتجات المحلية، بما يمنح أصحاب المشاريع المنزلية والصغيرة فرصة أوسع للتعريف بإبداعاتهم وتوسيع قاعدة عملائهم، ويضع منتجاتهم أمام جمهور متنوع من داخل الدولة وخارجها.

ويقدم المهرجان برنامجاً ترفيهياً وفنياً واسعاً يراعي تنوع اهتمامات الزوار واختلاف أعمارهم، وتتوزع فعالياته بين العروض الحية والمسيرات الكرنفالية ومناطق الألعاب والأنشطة التفاعلية والأسواق والمطاعم، إلى جانب برامج متجددة تستقطب الجمهور خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وتستقطب عروض الألعاب النارية، التي تقام مساء يومي الجمعة والسبت، اهتمام الزوار بوصفها إحدى أبرز الفعاليات الأسبوعية، إلى جانب العروض الفلكلورية التي تقدمها الفرق المشاركة في الأجنحة الدولية، فيما يضم البرنامج فعاليات نوعية، من بينها «ليلة الكاستم شو» في 21 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 50 سيارة معدلة.

وتتجه الأنظار خلال الموسم الحالي إلى احتفالات عيد الاتحاد الـ55، التي أعد لها المهرجان برنامجاً يمتد خمسة أيام، من الأول حتى الخامس من ديسمبر المقبل، ويضم عروضاً يومية للألعاب النارية ومسيرات وطنية وكرنفالية، إلى جانب باقة من الفعاليات الثقافية والتراثية.

ويشارك أكثر من 960 مؤدياً ومشاركاً في العرض الرئيس «لوحة الاتحاد»، الذي يتألف من خمسة مشاهد فنية تمزج عناصر التراث الإماراتي بالفنون العالمية، وتوظف المؤثرات الصوتية والضوئية وتقنيات الليزر ونافورة الإمارات في صياغة عرض بصري يجسد معاني الوحدة والتلاحم والتنوّع الثقافي.

وتتضمن الاحتفالات مسيرة «قافلة الاتحاد»، بمشاركة 10 خيول مزينة بألوان علم الدولة و15 ناقة تجسد قافلة الأسرة الإماراتية، إلى جانب 13 فرقة دولية ومجموعات كرنفالية، فضلاً عن مسيرة «فوانيس الاتحاد» والعروض التراثية والأنشطة العائلية.

ويقدم المهرجان 55 جائزة متنوعة للزوار، تشمل أجهزة إلكترونية وتذاكر سفر وإقامات فندقية وقسائم شرائية، إلى جانب سحوبات يومية تتضمن السحب على سيارة في الثاني من ديسمبر، بما يضفي بُعداً تفاعلياً على الاحتفالات ويمنح الجمهور فرصة للمشاركة في أجوائها.

• عروض فنية وفلكلورية ومسيرات كرنفالية وفعاليات عائلية، تجعل من المهرجان وجهة تحتفي بالهوية وتمنح الثقافة حضوراً حياً في تفاصيل الحياة.