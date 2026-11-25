دبي - الإمارات اليوم

في دفاتر صغيرة تخبئها (مريم) عن أعين الآخرين، تتشكل حكاية امرأة تحاول أن تفهم العالم من حولها، وأن تحتفظ بصوتها وسط مجتمع تتغير ملامحه، وتتبدل فيه أدوار المرأة وطموحاتها، من دبي أواخر الستينات، إلى القاهرة بما تحمله من تجارب وأفكار مختلفة، تمتد رواية «دفاتر مريم» للكاتب ظاعن شاهين، الصادرة حديثاً عن ندوة الثقافة والعلوم في دبي، في 200 صفحة من القطع المتوسط، لتقدم قراءة في التحولات النفسية والاجتماعية التي عاشتها المرأة الإماراتية، وما صاحبها من تجاذبات بين الرغبة في الاستقلال وقيود البيئة المحيطة.

ولا تكتفي الرواية بتتبع سيرة فتاة إماراتية ومراحل تشكلها، بل تطرح أسئلة أعمق حول الذاكرة والهوية وحق الإنسان في امتلاك حكايته، من هنا تتحول الدفاتر من وسيلة لتسجيل اليوميات إلى ذاكرة موازية تحفظ ما قد يسقط من الرواية العامة، ومساحة سرية تلجأ إليها (مريم) للتعبير عن مخاوفها ورغباتها والأسئلة التي لا تستطيع طرحها في محيطها الاجتماعي.

وتبدأ الحكاية في دبي أواخر الستينات، خلال مرحلة انتقال المدينة من إيقاعها المحلي القديم إلى ملامح الدولة الحديثة، مع اتساع مؤسسات التعليم والصحافة والعمل. ويجعل الكاتب من هذه التحولات جزءاً من التجربة الشخصية للبطلة، فتنعكس في المدرسة والبيت والمجلس والشارع، وفي نظرة الأسرة إلى تعليم الفتاة ومستقبلها. وهكذا يصبح التاريخ الاجتماعي حاضراً في تفاصيل الحياة اليومية، وليس مجرد خلفية زمنية للأحداث.

وتشكل القاهرة محطة أساسية في مسار (مريم)، فهي ليست مجرد وجهة للدراسة، بل فضاء لاكتشاف الذات والاحتكاك بأفكار وشخصيات وبيئات متنوعة. ومن خلال المقابلة بين المدينتين، ينسج شاهين علاقة بين الانتماء والانفتاح، وبين الجذور المحلية والأسئلة الثقافية والقومية التي شغلت جيلاً كاملاً.

وتتسع المسارات السردية لتشمل تعليم المرأة وعملها وحقها في اتخاذ القرار، إلى جانب الحب والزواج والأسرة، باعتبارها مساحات تتداخل فيها المودة مع السلطة، والرغبة في الاستقرار مع الحاجة إلى الاستقلال والخصوصية، وتتجلى هذه الصراعات بصورة أوضح من خلال علاقة (مريم) بـ(طارق)، إذ ترصد الرواية التحول التدريجي من التفاهم والمشاركة إلى المراقبة ومحاولات السيطرة، التي قد تبدأ بتدخلات تبدو بسيطة في تفاصيل العمل والسفر والكتابة، قبل أن تتحول إلى قيود تمس حق المرأة في إدارة حياتها.

فنياً، يعتمد ظاعن شاهين على بناء سردي تتداخل فيه الذاكرة مع الحاضر، وتعود فيه أحداث الماضي عبر الرسائل والصفحات والأسماء والتفاصيل الصغيرة، لتؤكد استمرار أثر التجارب القديمة في تشكيل الحاضر. كما يمنح المكان حضوراً يتجاوز وظيفته الجغرافية، فدبي القديمة والقاهرة، وكذلك الغرف والحقائب والصناديق والمكاتب، تتحول إلى عناصر تعكس التحولات الداخلية للشخصية، وتكشف الصراع بين الحق في الخصوصية ومحاولات الآخرين اختراقها.

وتكتسب الدفاتر في هذا البناء دلالات تتجاوز التوثيق، فهي صوت (مريم) الداخلي في مواجهة الأصوات الاجتماعية التي تحاول حصرها في أدوار جاهزة، لذلك، يصبح تهديدها أو محاولة الاستيلاء عليها اعتداءً على ذاكرتها وحقها في رواية حياتها، وتتحول الكتابة إلى فعل مقاومة يحمي هويتها من المحو والتشويه.

وتختار الرواية نهاية مفتوحة لا تقدم حلاً نهائياً لصراعات البطلة، بقدر ما تمنحها فرصة لاستعادة اسمها وذاكرتها وقدرتها على الإمساك بالقلم والبدء من جديد.