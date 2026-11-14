عزة القبيسي.. 3 عقود مع الفن تروي ذاكرة الأرض والبحر والإنسان

على امتداد ثلاثة عقود، طوّرت الفنانة والمصممة الإماراتية عزة القبيسي تجربة فنية تتجاوز حدود الخامات والأشكال، لتستكشف من خلالها العلاقة بين ذاكرة المكان والهوية البصرية والاستدامة؛ ففي أعمالها لا تبدو المواد المختلفة من الذهب والفضة إلى الإسفلت والخشب والفولاذ مجرد عناصر تشكيلية، بل تتحول إلى مفردات بصرية تحمل حكايات الأرض والإنسان، وتستحضر ملامح البيئة الإماراتية وتحولاتها. وبين صياغة المجوهرات والمنحوتات الضخمة، تتشكل تجربة متعددة المسارات، تتخذ من الموروث المحلي منطلقاً لطرح رؤى معاصرة حول الفن والبيئة والانتماء.

وقدمت القبيسي جانباً واسعاً من هذه التجربة في معرض «بين الأرض والبحر»، الذي استضافه «ليلى هيلر غاليري» أخيراً، وضم أعمالاً حديثة أُنتجت خصيصاً للمعرض، إلى جانب مجموعة من الأعمال التي توثق محطات مختلفة من مسيرتها الفنية، وتكشف عن تنوع اشتغالاتها على المواد والمفاهيم والتكوينات.

واستهلت الفنانة عزة القبيسي حديثها لـ«الإمارات اليوم» عن المعرض بالقول: «يتسم هذا المعرض بكونه يحمل تفرداً بالنسبة لي، وذلك من عدة نواحٍ: أولاً لأنني عملت مع القيمة الإماراتية عائشة الحميري، وثانياً لأن معارضي غالباً ما تكون عبارة عن أعمال تمتد لسنوات محدودة، بينما هذا المعرض يتناول تجربتي الكاملة، أي يختصر ثلاثة عقود في الفن، فيبدأ بأعمال جديدة أنتجت خصيصاً للمعرض، وعددها يصل إلى 13 عملاً، إلى جانب الأعمال التي لم يعرض منها سابقاً ومنها ما عرض مرة واحدة».

ولفتت إلى أن القيمة قررت تقديم تجاربها الفنية المتنوعة التي لا يعرف الجمهور جوانبها بالكامل، بدءاً من القطع القابلة للارتداء، مروراً بأعمال الاستدامة، والقطع المنفذة بالإسفلت والفضة والذهب، وصولاً إلى الأعمال النحتية الضخمة. وأشارت القبيسي إلى أن الجمهور تفاعل مع الأعمال القديمة حتى إن بعض الزوار اعتقدوا أنها إنتاجات حديثة، معربة عن سعادتها بهذا التفاعل، لاسيما أنها واجهت صعوبة في السابق في إيصال رسائلها وأفكارها من خلال المواد المختلفة التي تستخدمها. وأوضحت أن المعرض أتاح للجمهور التعرف إلى تجربتها الفنية بمختلف مراحلها، مشيرة إلى أنها عملت على استكمال بعض القطع القديمة وإضافة تفاصيل جديدة إليها.

الخامة بوصفها حكاية

تتعدد المواد التي تستعين بها عزة القبيسي في أعمالها من الزجاج والذهب والإسفلت إلى الفولاذ والخشب وغيرها غير أن هذا التنوع لا يقوم على الاختلاف الشكلي فحسب، بل يرتبط بما تحمله كل مادة من دلالات وقدرتها على الانسجام مع المواد الأخرى في سرد القصص التي تسعى الفنانة إلى إيصالها. وفي هذا السياق، استحضرت تجربتها مع الاستدامة، مشيرة إلى أن فكرة التغير المناخي كانت في تسعينات القرن الماضي موضع نقاش، ولم تكن تستند إلى حقائق معتمدة، بل إلى نظريات، فيما بدأت الحقائق العلمية المرتبطة بهذا الموضوع بالظهور عام 2005.

وأوضحت أن اهتمامها بالاستدامة وانعكاسه على تجربتها الفنية ارتبط بمرافقتها لوالدها، الذي كان مهتماً بحضور المؤتمرات الخاصة بالاستدامة، لافتة إلى أنها شعرت بالمسؤولية عندما نُظم أول مؤتمر خاص بالاستدامة، ما دفعها إلى تقديم مجموعة تتوافق مع فكرها الذي نشأت عليه. وعكست المجموعة التي قدمتها آنذاك هذه المسؤولية والأفكار، إلى جانب اختيار مواد تجسد الحكمة التي تتمتع بها الإمارات، كما أشادت بالوعي المتنامي حول الاستدامة خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن للخامات دوراً كبيراً في مساعدة الجمهور على فهم الأعمال الفنية واستيعاب رسائلها.

وعن التحولات التي شهدتها أعمالها بالتوازي مع تطور مفهوم الاستدامة، أكدت القبيسي أن أعمالها لم تشهد تغييراً كبيراً، لأن الاستدامة موضوع متجدد فكرياً، لكنه يحتفظ بالمفهوم نفسه. وبيّنت أن التحول الأبرز يكمن في حضور فكر الاستدامة داخل المجتمع، وهو ما يظهر في المنازل التي باتت تميل إلى استخدام الطاقة النظيفة، مشددة على أن التغيير والتجدد يرتبطان بقدرة الدول على الاستثمار في مجال الاستدامة، بما ينعكس على سلوك المجتمع وممارساته اليومية.

ذاكرة البحر

وفي استحضارها لذاكرة البحر وتاريخ المنطقة، توقفت القبيسي عند مجموعة «دموع الملائكة»، ووصفتها بأنها تأريخ لمرحلة لم تعشها، لكنها كانت فترة صعبة ومليئة بالتحديات. وأوضحت أنه عند الحديث عن تجارة اللؤلؤ، لا ينبغي إغفال الجانب الإنساني المرتبط بحياة الغواصين، وما تحمله من معاناة وظروف قاسية، معتبرة أن تضحياتهم شكلت أساساً لما تعيشه الدولة اليوم من رفاهية. وهذا الجانب الإنساني والتاريخي هو ما سعت إلى تسليط الضوء عليه من خلال المجموعة، لتعيد قراءة مرحلة مفصلية من تاريخ المجتمع الإماراتي عبر لغة الفن.

مشهد فني متجدد

وعلى صعيد المشهد الفني، لفتت القبيسي إلى أن الفنان بات يحصل اليوم على دعم أكبر ويحظى بمزيد من الفرص المفتوحة والموجهة، معتبرة أن المنطقة تشهد تحولات واسعة في مجال الفنون، تتجلى في تنوع المعارض التي تنظم في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب تزايد أعداد المقتنين، سواء من الجهات الحكومية أو البلديات أو أصحاب المجموعات الخاصة، وهو ما يمنح الفنانين مساحة أوسع لتقديم تجارب فنية أكثر تنوعاً.

وترى القبيسي أن لكل فنان مسؤوليته الخاصة وأسلوبه وفكره، فضلاً عن البيئة التي نشأ فيها وتأثيرها في تكوين رؤيته الفنية. وبالنسبة إليها، شكّل ارتباطها بالبر والبحر والجبل عاملاً أساسياً في بلورة أسلوبها، إذ انعكست ملامح الأرض بصورة مباشرة في أعمالها، لتصبح البيئة المحلية مصدراً بصرياً وفكرياً تستلهم منه مفرداتها.

واستعادت القبيسي انشغالها قبل نحو 10 سنوات بمسألة غياب تعريف واضح للزخارف الإماراتية أو الخليجية أو العربية، وندرة إنتاج زخارف تعكس الثقافة المحلية بدلاً من الاكتفاء باستنساخ الأنماط القديمة. وأشارت إلى أن الزخارف التركية والمغربية والمصرية تتمتع بملامح يمكن تمييزها، في حين تفتقر الدول المعاصرة والحديثة إلى الاستمرارية في هذا المجال، معبرة عن أهمية تبني هذه التوجهات في التجارب الفنية وتقديمها للجمهور، لتترسخ بوصفها جزءاً من الهوية البصرية.

أعمال صادقة

لفتت الفنانة والمصممة الإماراتية عزة القبيسي إلى أنها تسعى لتقديم أعمال صادقة بمشاعرها، فأعمالها تحمل التجريد، ولكن لمسات الطبيعة والبيئة المحلية موجودة في القطعة، معتبرة أن معظم الفنانين أخذوا أفكارهم من الأرض والطبيعة، وهذا يمنح العمل المصداقية. ورأت أن الفن في كل العصور يشكل مرآة تعكس رؤية الفنان للمستقبل، ولذلك لابد أن يكون الفنان صادقاً في ما يقدمه للمجتمع، مع الإشارة إلى أن هذه المرآة شخصية جداً، وتجسد رؤية الفنان لواقعه وتجربته، فانعكاسات حياة الفنان تكون واضحة في الأعمال، ولكن ليس ضرورياً أن تكون معلنة.

• المنطقة تشهد تحولات واسعة في مجال الفنون تتجلى في تنوع المعارض في مختلف إمارات الدولة وتزايد أعداد المقتنين.