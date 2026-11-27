ديانا أيوب - دبي

لم تعد الهجن في الإمارات مجرد رفيقة للصحراء أو شاهدة على زمن ارتبطت فيه حياة الإنسان بالترحال والتنقل ومواسم السباق، بل أصبحت جزءاً من تجربة ثقافية يتشاركها أبناء جنسيات مختلفة، جاءوا من بيئات بعيدة، فوجدوا في هذه الرياضة التراثية نافذة للتعرف إلى تاريخ المكان الذي يعيشون فيه، ومساحة تجمعهم على شغف يتجاوز اختلاف اللغات والثقافات. وعلى مضامير دبي، لم تكن المنافسة هذه المرة بين متسابقين فحسب، بل بين تجارب إنسانية متعددة، التقت عند موروث إماراتي عريق.

فضاء الذاكرة

هذا المشهد تجسّد في التمهيدي الثاني لماراثون اليوم الوطني للأجانب، الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في نسخته الثامنة، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم في دورة الدستور، بمشاركة 42 متسابقاً ومتسابقة من 30 جنسية، في صورة تعكس انتقال الموروث المحلي من فضاء الذاكرة الوطنية إلى تجربة حية يشارك فيها المقيمون على أرض الإمارات، ويتعرفون من خلالها إلى جانب أصيل من ثقافتها وتاريخها.

دلالة خاصة

وتحمل هذه المشاركة دلالة خاصة، فرياضة الهجن التي ارتبطت قديماً بمهارات أبناء الصحراء ومعرفتهم بالإبل وطرق التعامل معها، أصبحت اليوم مجالاً لاكتساب الخبرة والتنافس أمام جمهور متعدد الثقافات. ومن يتابع هذه السباقات يلمس كيف تتحول العلاقة مع التراث من مجرد معرفة بمفرداته إلى ممارسة فعلية تستدعي التعلم والصبر والتدريب، وتفتح باباً للتواصل بين أشخاص ربما لم تجمعهم اهتمامات مشتركة من قبل.

شوط السيدات

وعلى امتداد ثلاثة أشواط، لمسافة 1200 متر لكل شوط، توزعت المنافسات بين السيدات «عام»، والرجال «عام»، وفئة «وزن الفردة». وحملت منصة التتويج بدورها صورة هذا التنوع، ففي شوط السيدات فازت الألمانية جيسا الكي بالمركز الأول، تلتها البرازيلية ريناتا كونرادو، ثم الإيطالية مونيكا. وفي شوط الرجال انتزع الكندي اسكندر أحمد المركز الأول، متقدماً على الهندي فتين فيصل والكولومبي ديفيد ليزمس. أما شوط «وزن الفردة»، فكان المركز الأول من نصيب الإماراتية لطيفة محمد الأشخري، تلتها النمساوية أيرس أورتنر، ثم البريطانية ريتشل ستراتون.

ولعل اللافت في هذا المشهد أن الحضور الإماراتي لم يكن مقتصراً على استضافة المنافسات وتنظيمها، بل ظهر أيضاً على منصة التتويج، في صورة تجمع أصحاب الموروث ومن اختاروا الاقتراب منه والتعرف إلى أسراره، ضمن مساحة واحدة من التنافس والتفاعل.

وعكست النتائج تنوع المشاركين الذين التقوا في ميدان واحد، وجمعتهم رياضة متجذرة في الموروث الإماراتي، لتتحول المنافسة إلى مساحة للتفاعل بين ثقافات مختلفة، لا تقتصر على الفوز بالمراكز الأولى، بل تمتد إلى خوض تجربة تراثية والتعرف إليها من داخل ممارستها.

تراث يتجاوز الحدود

ويرى الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، أن اتساع المشاركة يحمل معنى يتجاوز الأرقام والنتائج الرياضية، ويعكس قدرة الثقافة الإماراتية على بناء روابط إنسانية مع مختلف شعوب العالم. وقال: «حين يصبح موروثنا جزءاً من تجارب الآخرين، فإننا نمنح هويتنا امتداداً إنسانياً يتجاوز الحدود».

وأوضح أن القيمة الحقيقية للمشاركة تكمن في أن أشخاصاً ينتمون إلى 30 ثقافة مختلفة اختاروا تعلم جانب من ثقافة الإمارات، وبذل الوقت والجهد لإتقان رياضة ارتبطت بتاريخ أهلها وتفاصيل حياتهم. وأضاف أن تعرف الإنسان إلى ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه، والاقتراب من عاداته وتقاليده، يعززان فهمه له وتقديره لقيمه وارتباطه بالمكان الذي يجمعه بأبنائه.

وأضاف بن دلموك أن مضامير الهجن تقدم إحدى صور التجربة الإنسانية الإماراتية، حيث وجد المشاركون، على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم، مساحة مشتركة للتعارف والتنافس وبناء الصداقات، مؤكداً أن الماراثون يتيح التعريف بالإمارات من خلال ثقافتها الأصيلة، ويجعل من تراثها رصيداً إنسانياً مشتركاً، يعتز بخصوصيته الوطنية، وينفتح على الآخرين.

محطة جديدة

تتواصل الرحلة اليوم، مع مشاركة المتسابقين في مهرجان جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2026 في ميدان الوثبة بأبوظبي، بوصفها محطة جديدة لتعزيز جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل الماراثون الرئيس المقرر في يناير المقبل. وهكذا، لا تقاس حصيلة هذه التجربة بما تحققه أسماء من مراكز متقدمة فحسب، بل بما تتركه من معرفة متبادلة.

• 42 متسابقاً ومتسابقة.

• 1200 متر لكل شوط.

عبدالله بن دلموك:

• حين يصبح موروثنا جزءاً من تجارب الآخرين فإننا نمنح هويتنا امتداداً إنسانياً يتجاوز الحدود.