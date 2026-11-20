في المسافة بين وطن اعتاد تفاصيله، وعالم جديد اكتشفه بعيداً عن العائلة والأصدقاء، عاش الكاتب الإماراتي، جمال الشحي، تجربة إنسانية تجاوزت حدود الدراسة والغربة، لتتحول مع مرور السنوات إلى رحلة لاكتشاف الذات، وإعادة النظر في مفاهيم الهوية والانتماء والحرية، وفي كتابه «هنا ويسكونسن: خليجي بين عالمين»، يستعيد الشحي سنوات إقامته في ولاية ويسكونسن الأميركية، مستحضراً تفاصيل الحياة اليومية بين ثقافتين مختلفتين، ومواقف بدت عابرة وقت حدوثها، لكنها كشفت له لاحقاً عن معانٍ أعمق تتصل بالإنسان والمجتمع وطريقة النظر إلى الآخر.

مشهد مختلف

وتعود إحدى اللحظات التي اختزلت لديه الإحساس بالعيش بين عالمين إلى شتاء عام 1999، حين وجد نفسه أمام مشهد مختلف تماماً عما ألفه في الإمارات، وقال الشحي في حديثه إلى «الإمارات اليوم»: «أذكر ليلة شتوية عام 1999، كنت أجلس أمام نافذة غرفتي في ويسكونسن وأشاهد الثلج يتساقط، وكان الهدوء غريباً بالنسبة لي، وافتقدت في تلك اللحظة تفاصيل الحياة في الإمارات، من العائلة إلى أصوات الناس وحركتهم، وهناك بدأت أشعر بالفرق بين مجتمعين، أحدهما تقوم فيه الحياة على العائلة والجماعة، والآخر يمنح الفرد مساحة أكبر للاستقلال، وقد حاولت في الكتاب أن أنقل هذه الاختلافات من خلال المواقف اليومية التي عشتها، بعيداً عن الصور المعتادة عن أميركا».

ولم تبقَ تلك التجربة مجرد ذكريات عن سنوات الدراسة والعيش في الولايات المتحدة، إذ ظلت حاضرة في ذاكرته سنوات طويلة، قبل أن تتحول إلى مشروع كتابي اتسعت أسئلته مع تقدم العمل، ويوضح الشحي: «بدأت الكتابة رغبة في استعادة أيام الدراسة والغربة، لكنني اكتشف أن التجربة تحمل أسئلة أكبر تتعلق بالهوية والعائلة والحرية وطريقة التفكير في الآخرين، لذلك لم يكن الكتاب مجرد توثيق لسنوات عشتها في أميركا، بل محاولة لفهم أثر تلك السنوات في شخصيتي ونظرتي إلى الحياة».

تحولات شخصية

وعلى مستوى التحولات الشخصية والفكرية، يرى الشحي أن «أبرز ما اكتسبته من تلك التجربة هو التريث في إصدار الأحكام، وإدراك أن المجتمعات أكثر تعقيداً من الصور المسبقة التي تتشكل عنها»، كما تعلم من تجربته في الجامعة الأميركية أهمية السؤال والمبادرة وعدم الخوف من الخطأ، وأعاد النظر في مفهوم الحرية الفردية، بما تنطوي عليه من مزايا وتحديات. ويؤكد أنه عاد من أميركا بأفكار جديدة، لكن الأهم أنه عاد بطريقة مختلفة في التفكير.

أما علاقته بالوطن، فقد ازدادت عمقاً بعد تجربة الابتعاد، إذ أصبح أكثر تقديراً لتفاصيل كان ينظر إليها باعتبارها جزءاً اعتيادياً من حياته، مثل اجتماع العائلة والعلاقات الاجتماعية والشعور بالألفة بين الناس، وفي المقابل أتاحت له الغربة النظر إلى بعض العادات من زاوية مغايرة، خصوصاً ما يتصل بحرية الفرد ونظرة المجتمع إليه، ويشير إلى أنه عاد إلى الإمارات أكثر ارتباطاً بوطنه، لكنه بات ينظر إليه أيضاً بعين أكثر تأملاً ووعياً بتفاصيله.

تقدير العائلة

وفي سياق إعادة النظر في المسلمات، يلفت الشحي إلى أن تجربته أحدثت تحولات في نظرته إلى موضوعي العائلة والحرية الشخصية، ففي أميركا لمس كيف يعتمد الإنسان على نفسه، ويتخذ قراراته باستقلالية، لكنه رأى أيضاً جانباً من الوحدة التي قد ترافق هذا النمط من الحياة، وقد دفعته هذه المقارنة إلى مراجعة بعض أفكاره من دون التخلي عن قيمه، انطلاقاً من قناعة بأن الهوية لا تعني التمسك بكل ما اعتدنا عليه، بل معرفة جذورنا والاستعداد للتعلم من الآخرين.

ويضيف أنه اكتشف أن أميركا ليست فقط الصورة التي تقدمها الأفلام والأخبار، بل مجتمع متنوع، يجمع بين احترام المبادرة والاستقلال، ومشكلات مثل العنصرية والوحدة والتفاوت الاجتماعي. وفي المقابل، جعلته التجربة أكثر تقديراً للعائلة والترابط الاجتماعي في المجتمع الخليجي، مع ملاحظة بعض العادات التي تحتاج إلى مراجعة، في قراءة لا تقوم على المفاضلة بين مجتمعين بقدر ما تنطلق من فهم خصوصية كل منهما، والاستفادة من الاختلاف.

ولم تقتصر حصيلة الكتابة على استعادة الأحداث، بل امتدت إلى إعادة اكتشاف دلالاتها بعد أكثر من عقدين. فبعض المواقف والحوارات التي لم يعرها الشحي اهتماماً كبيراً وقت حدوثها، وجد أنها تركت أثراً واضحاً في تفكيره، وأصبحت أكثر وضوحاً حين عاد إليها من مسافة زمنية طويلة، وهكذا تحولت الكتابة من استرجاع للذاكرة إلى وسيلة لفهم التجربة مجدداً، واكتشاف ما تركته من آثار في نظرته إلى نفسه والآخرين.

نصيحة للشباب الخليجيين

في رسالته إلى الشباب الخليجيين، يرى جمال الشحي أنهم أكثر انفتاحاً على العالم من أي وقت مضى، معتبراً أن التعرف إلى ثقافات أخرى لا يضعف الهوية، بل يساعد على فهمها بصورة أعمق، فالإنسان، بحسب رأيه، يستطيع أن يتعلم من مجتمعات مختلفة ويتأثر بتجاربها، مع بقائه مرتبطاً بلغته وقيمه ووطنه، مؤكداً أن المهم هو الثقة بالهوية، والانفتاح على العالم في الوقت نفسه، وينصح الشحي الشباب الذين يدرسون في الخارج بألا يحصروا تجربتهم في التحصيل الأكاديمي، بل أن يتعرفوا إلى المجتمع الذي يعيشون فيه، ويسافروا، ويتحدثوا مع أشخاص يختلفون عنهم، ويستفيدوا من تفاصيل الحياة اليومية بقدر الإمكان، ليعودوا إلى الوطن ليس بشهادة علمية فحسب، وإنما بفهم أوسع للحياة والناس.

جمال الشحي:

. بدأت الكتابة رغبة في استعادة أيام الدراسة والغربة، لكني اكتشفت أن التجربة تحمل أسئلة أكبر تتعلق بالهوية والعائلة، والحرية وطريقة التفكير في الآخرين.

. أبرز ما اكتسبته من تلك التجربة هو التريث في إصدار الأحكام، وإدراك أن المجتمعات أكثر تعقيداً من الصور المسبقة التي تتشكل عنها.