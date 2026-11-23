من مفردات البادية وذاكرة المكان، إلى القصيدة الوطنية والأغنية الإماراتية، تمتد تجربة الشاعر، علي الخوار، لأكثر من 40 عاماً، حمل خلالها الكلمة بين أشكال إبداعية متعددة، وظل التراث حاضراً في رؤيته للشعر ومفرداته، وفي احتفاء بمسيرته استعاد الخوار محطات من تجربته الشعرية، متوقفاً عند علاقته بلغة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما تحمله من أصالة وثراء لغوي، وذلك خلال جلسة خاصة نظّمها مركز أبوظبي للغة العربية في قصر المويجعي بمدينة العين، تكريماً له بمناسبة فوزه بفرع المجاراة الشعرية عن قصيدته «شوق الحبايب»، ضمن الدورة الخامسة من جائزة «كنز الجيل».

وجاءت الأمسية تحت شعار «واحة الحكايات»، وأدارها الشاعر علي السبعان، وشكّلت مساحة لاستعراض تجربة الخوار الإبداعية، والوقوف عند مصادر إلهامه، ورؤيته لمكانة المفردة التراثية في الشعر النبطي المعاصر، فضلاً عن علاقته بالشعر الوطني والغنائي.

وتوقف الخوار عند تجربته في القصيدة الفائزة «شوق الحبايب»، التي جاءت مجاراة لقصيدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، موضحاً أن انجذابه إلى لغة الشيخ زايد الأصيلة ومفرداتها المتجذرة في الأرض والبادية كان من أبرز دوافعه الإبداعية في هذه التجربة.

وأشار إلى أن مظاهر الحداثة أبعدت بعض الشعراء أحياناً عن المفردات التراثية الغنية، التي تشكل جزءاً من الذاكرة اللغوية والثقافية للمجتمع، مؤكداً أهمية استعادة هذه المفردات وإبقاء حضورها في القصيدة، بوصفها امتداداً لتجربة شعرية مرتبطة بالمكان والإنسان والبيئة.

واستعاد الخوار جانباً من خبرته في التعامل مع قصائد الشيخ زايد، من خلال إشرافه على تسجيل عدد من قصائده المغنّاة، لافتاً إلى أن تنقله بين المدينة والبادية، وإقامته لنحو 15 عاماً في أبوظبي، منحاه خبرة واسعة في اللهجات المحلية، وساعداه على ضبط المفردات وإتقان نطقها بدقة. وهي تجربة تعكس أهمية المعرفة بالبيئة اللغوية والاجتماعية التي تنتمي إليها القصيدة، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع مفرداتها بمعزل عن سياقها الأصلي.

ومن موقعه شاعراً وصاحب تجربة ممتدة، وجّه الخوار دعوة إلى الشعراء في الإمارات والخليج والعالم العربي لخوض المسابقات الشعرية، من دون خشية على أسمائهم أو تجاربهم، مشدداً على أن المعيار ينبغي أن يكون للنص ذاته، لا لاسم صاحبه.

وأكد أن الشاعر يظل في موقع التعلم والبحث ما دام حريصاً على تطوير أدواته وتجربته، في إشارة إلى أن المسابقات لا تمثل مجرد محطات للتنافس على الجوائز، بل هي فرص لاختبار النصوص ومراجعة التجارب والانفتاح على آفاق إبداعية جديدة.

واستعرضت الجلسة مسيرة الخوار الإبداعية التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، وتوزعت بين الشعر النبطي والوطني والغنائي، إلى جانب عمله الإعلامي والإنتاج الفني. وأصدر خلال هذه الرحلة خمس مجموعات شعرية، منها ديوانان وطنيان يضمان أكثر من 100 قصيدة، كما حصد أكثر من 16 جائزة وتكريماً، وحمل ألقاباً بارزة، منها «فارس الأغنية الإماراتية» و«سفير أبوظبي» و«شاعر الوطن»، ليصبح اسمه حاضراً في عدد من مسارات المشهد الثقافي والفني الإماراتي.

ولم تقتصر الأمسية على استعادة محطات التجربة والحديث عن مصادر إلهامها، بل أتاحت للحضور الاقتراب من عالم الخوار الشعري عبر قراءات تنوعت بين قصيدته الفائزة «شوق الحبايب»، التي حملت معاني الأصالة والصدق والوفاء، وأبيات في مدح الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وقصيدة ترحيبية بمدينة العين، ومقطوعة غزلية، إلى جانب قصيدة وطنية تناولت الجندي وخدمة الوطن.