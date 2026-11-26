في إصدار استثنائي يجمع بين عالم العطور وفخامة المجوهرات، كشفت دار الأزياء الفرنسية «ديور» عن نسخة محدودة من عطرها الشهير J’adore، تحمل اسم Diamond River، بسعر يصل إلى 50 ألف يورو للقارورة الواحدة.

ويقتصر الإصدار الفاخر على خمس قطع فقط حول العالم، ما يمنحه طابعاً شديد الحصرية، ويحوّل القارورة إلى تحفة فنية فاخرة تتجاوز كونها مجرد عبوة لعطر.

وتتميّز القارورة بتصميم استثنائي مرصّع بنحو 2,100 ماسة مُصنّعة في المختبر، بوزن إجمالي يبلغ 50 قيراطاً لزينة القارورة، إلى جانب ماسة إضافية بوزن 2.2 قيراط، تضفي مزيداً من البريق على التصميم.

ويعكس هذا الإصدار توجه دور الأزياء الفاخرة نحو ابتكار منتجات استثنائية تتجاوز وظيفتها الأساسية، لتجمع بين الحرفية الفنية والندرة والقيمة الجمالية، مقدّماً تجربة تجمع بين فن صناعة العطور وفخامة المجوهرات.