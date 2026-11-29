أكد مشاركون فائزون في مسابقة الأفلام القصيرة الوطنية «قصص من عزيمتنا» أن أعمالهم استلهمت حكايات إنسانية ومواقف من الحياة اليومية، عبّرت عن مشاعر الغياب والانتظار والوفاء، واستحضرت قيم الانتماء والتضحية والارتباط بالأرض والهوية، في تجارب سينمائية جمعت بين السرد البصري والتقنيات الحديثة، ولاسيما الذكاء الاصطناعي. وأشاروا إلى أن المسابقة أتاحت لهم مساحة لتجسيد أفكارهم ورؤيتهم الإبداعية، وتحويل تجارب شخصية ومشاعر وطنية إلى أعمال تحمل رسائل تقدير وامتنان للإمارات، وتحتفي بمن يسهرون على أمنها واستقرارها، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في تشجيع المواهب، وفتح آفاق جديدة أمام صُنّاع الأفلام والطلبة لخوض تجارب سينمائية وتطوير أدواتهم الفنية.

تجارب سينمائية متميزة

بين كرسي فارغ يروي حكاية عائلة تنتظر عودة أحد أبنائها، وأب يلبي نداء الوطن تاركاً خلفه زوجته وطفلته، وشجرة وطنية تختزل ملامح الهوية الإماراتية، تنوعت الحكايات التي قدمها صناع الأفلام في المسابقة الوطنية للأفلام القصيرة «قصص من عزيمتنا»، واجتمعت على لغة واحدة عنوانها حب الإمارات والانتماء إليها.

وفي حفل توزيع جوائز المسابقة، الذي أقيم أول من أمس في سينما «روكسي» بدبي هيلز مول، احتفى مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، و«براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتجارب سينمائية متميزة جسدت قيم العزيمة والتضامن والأمل. واستقطبت المسابقة 640 مشاركاً من المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، فيما تصدرت أفلام الذكاء الاصطناعي المشاركات بأكثر من 200 فيلم.

وطن للجميع

وفي تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»، قالت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المري: «قصص من عزيمتنا هي قصص من دولة الإمارات، رويت في وقت كان صعباً على الجميع، وشارك في روايتها إماراتيون وعرب وأجانب، ممن عاشوا على هذه الأرض الطيبة، وشعروا بالحب والانتماء إليها، وعبروا عن ذلك من خلال أعمال حملت الكثير من رسائل الفن والإبداع وقيم الإيجابية».

وأضافت: «إن ما لمسناه في هذه الأفلام يعكس المشاعر التي عشناها خلال فترة الأزمة، وما ساد المجتمع آنذاك من مظاهر التلاحم والإيجابية، خصوصاً الثقة بأن الأمور بخير، وأننا نعيش بأمن وسلام، وأن هناك من يسهر على حماية هذه الأرض».

وتابعت المري: «لاحظنا أن الجميع يتحدثون باللغة ذاتها، ويعبرون عن المعنى نفسه، تقديراً للجنود الذين حمونا، ولرؤية القيادة التي تؤكد ثقتها بمجتمعها وشعبها». وأضافت: «ما شاهدناه يدعونا إلى الفخر، فهذه الدورة الأولى من مسابقة قصص من عزيمتنا، التي ترتبط باحتفالات عيد الاتحاد، وقد حرصنا على اختيار 55 فيلماً تزامناً مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ55، فيما تجاوز عدد الأفلام المشاركة 600 فيلم، ونحن سعداء بهذا العدد الكبير من المشاركات التي تلقيناها خلال فترة قصيرة، وما حملته من إبداعات ورسائل إيجابية ومشاعر محبة وانتماء إلى دولة الإمارات».

أصوات جديدة

من جانبه، قال مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، سامر المرزوقي: «لقد أتاحت هذه المبادرة الرائدة اليوم فرصة نادرة لاكتشاف كيفية تعاطف المجتمع وتكاتفه في مواجهة التحديات، ونظرته إلى المستقبل، وكيفية ترجمة كل هذه المشاعر إلى أعمال سينمائية».

وأضاف: «كما ساعدتنا المسابقة على اكتشاف أصوات ومواهب جديدة وواعدة، باعتبار أن بحثنا في هذه المبادرة المجتمعية كان عن ألق القصة أكثر من دلائل الاحترافية، ومنحنا المشاركين فرصة استثنائية لمشاهدة أفلامهم على الشاشة الكبيرة، وهي تجربة قد لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، خصوصاً أن حب الوطن ليس له جنسية. ونحن نفتخر اليوم بمجتمع يحتضن أكثر من 200 جنسية، وبنظرتهم لهذه الأرض التي يعتبرونها وطنهم، وقد جاءت المسابقة ترجمة لهذه المشاعر النبيلة والقصص الفريدة التي عاشوها على أرض الإمارات».

حكاية وطن

وقال الإماراتي عبدالله البلوشي، الفائز عن فيلم «الكرسي الفارغ» ضمن فئة صناع الأفلام: «جعلت من الكرسي راوياً لأحداث الفيلم، وشاهداً على مشاعر عائلة تنتظر عودة رب الأسرة، مستلهماً الفكرة من قصص البيوت التي عاشت مشاعر الغياب والانتظار، سواء لمواطنين أو مقيمين، وصولاً إلى لحظة عودة العسكري إلى أهله».

وأضاف: «هذا الفيلم، الذي أخوض به أولى تجاربي في السينما، حمل رسالة محبة وانتماء للإمارات، فيما أطمح إلى تقديم أعمال أخرى أجمع فيها بين الذكاء الاصطناعي والتصوير والرسوم المتحركة».

عبدالله البلوشي الفائز عن فيلمه «الكرسي الفارغ». الإمارات اليوم (Al Bayan )

منصة التتويج

من جانبه، نجح المخرج ومدير التصوير بلال مهدي، الفائز بجائزة أفضل فيلم باستخدام الذكاء الاصطناعي عن فيلم «ساهر»، في تحويل تجربة تعلم خاضها خلال فترة الأزمة إلى عمل سينمائي، قائلاً: «هذه تجربتي الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد تعلمته خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها الإمارات، ومن الجميل طبعاً أن أخرج من محنة بتجربة جديدة تنتهي بالفوز بجائزة».

وأضاف: «يحكي الفيلم قصة أب يعمل في القوات الجوية، ويلبي نداء الوطن، وقد أردت من خلاله توجيه رسالة شكر إلى كل من يسهر على أمننا وراحتنا، لأن من أجمل المشاعر أن تنتمي إلى وطن لم تولد فيه، لكنه احتضنك ومنحك الأمان والفرصة لتحقيق أحلامك، حتى بات المكان الذي تشتاق إلى العودة إليه كلما غادرته».

ذاكرة وهوية

وفي فئة الطلبة، حصدت الطالبة الإماراتية شيخة النيادي، من كلية العلاقات العامة والإعلام بجامعة ليوا، جائزة أفضل فيلم وثائقي. وأكدت المشرفة التي تسلمت جائزتها أن العمل السينمائي الفائز يتناول علاقة طفل بشجرة الغاف ومكانتها في البيئة الإماراتية، قائلة: «يحمل الفيلم طابعاً إماراتياً أصيلاً، إذ تغلب عليه الألوان الترابية، ويوظف بنجاح تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما ينتصر لقيم وطنية مهمة مثل الوفاء والمحبة والتعلق بالأرض والهوية». وتابعت: «نأمل أن تسهم هذه المبادرات في تحفيز طلبة الجامعات، خصوصاً طلبة الإعلام والعلاقات العامة، على تطوير مواهبهم وخوض التجارب الإبداعية والمشاركة في المسابقات السينمائية».

11 جائزة.. 11 فائزاً

توزّعت الجوائز على فئتي صُنّاع الأفلام والطلبة، وشملت الأفلام المنتجة بالذكاء الاصطناعي، والأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك «الأنيميشن»، إلى جانب جوائز التحكيم الخاصة.

وفي فئة صُنّاع الأفلام، مُنحت جائزة أفضل فيلم ذكاء اصطناعي إلى بلال علي مهدي عن فيلم «ساهر - Saher».

وفاز بجائزة أفضل فيلم نافيد رؤوف عبدالرؤوف عن فيلم «المعلاق –The Hook».

كما فاز أندريو غاريد جيمس يوسف بجائزة أفضل فيلم وثائقي عن فيمله «A Journey Of Determination» (Marwa›s Story)».

وفاز عبدالله محمد البلوشي بجائزة أفضل فيلم أنيميشن عن فيلم «The Empty Chair».

وحصل على جوائز التحكيم الخاصة كلٌّ من بيجوي فاليا راجان فاليا بورايل عن فيلم «AMEERA»، وزينب مرتضى يوسف علي عن «Star Catcher».

وكذلك فاز كل من ويتاناجى أسانجا نيلان كوراي عن «Silent Heroes»، ومصطفى رمضان سيد أحمد عن فيلم «Love message to the UAE».

وفي فئة الطلبة، فاز كريس جوف بيرنالس لوبيز بجائزة أفضل فيلم ذكاء اصطناعي عن «THE UNFINISHED LIST»، وشيخة سعيد النيادي بجائزة أفضل فيلم وثائقي عن «ظل الغافة»، وجونيل إن لونتك تينجوبان بجائزة أفضل فيلم أنيميشن عن «The ART of Perseverance».

منى المري:

• «قصص من عزيمتنا» هي قصص من دولة الإمارات، شارك في روايتها إماراتيون وعرب وأجانب، ممن عاشوا على هذه الأرض الطيبة، وشعروا بالحب والانتماء إليها.

سامر المرزوقي:

• نفتخر اليوم بمجتمع يحتضن أكثر من 200 جنسية، وبنظرتهم لهذه الأرض التي يعتبرونها وطنهم، وقد جاءت المسابقة ترجمة لهذه المشاعر النبيلة.