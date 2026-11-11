الإمارات تبني سرديتها على وقائع وإنجازات ميدانية موثوقة.. وتنقل قصتها للعالم

أكدت جلسة «كيف تروي الإمارات قصتها في عالم متغير؟»، التي عقدت ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، أن الإمارات تبني سرديتها على وقائع وإنجازات من الميدان، وتروي قصتها للعالم برصيد من الثقة، يعتمد على المعلومات الدقيقة، حيث يمتلك الإعلام الإماراتي ثقة عالية تعززها سرعة الوصول إلى المعلومات من مصادرها، والتحقق من دقتها، وتكامل الرسائل الإعلامية بين الجهات المحلية والاتحادية، بما يضمن إيصال صورة واضحة ومتوازنة عن إنجازات الدولة وتطوراتها إلى الجمهور داخل الإمارات وخارجها.

وتحدث في الجلسة كل من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، سعيد العطر، ونائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي.وأكد عبدالله آل حامد أن قوة الإعلام الإماراتي تتجلى في قدرته على متابعة ما ينشر، والتحقق من المعلومات وتقديمها للجمهور في الوقت المناسب، لافتاً إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام تعمل على ترسيخ منظومة إعلامية وطنية شاملة، تتكامل فيها أدوار المؤسسات المحلية والاتحادية ومختلف وسائل الإعلام العاملة في الدولة، ضمن رؤية تعزز حضور الإمارات في المشهد الإعلامي الدولي، وترتقي بقدرتها على إيصال رسالتها إلى العالم بمهنية ومصداقية.

وأكد أن قصة دولة الإمارات يرويها وطن بأكمله: قيادته برؤيتها وطموحها، ومؤسساته بإنجازاتها، واقتصاده بما يحققه من نمو وتنافسية، ومجتمعه بنموذجه المتفرد في التعايش والتلاحم الإنساني، فيما تتجلى قوة الإعلام الإماراتي في قدرته على نقل هذه التجربة إلى العالم بلغة الحقائق والأرقام والقصص الإنسانية من خلال متابعة ما ينشر، والتحقق من المعلومات، وتقديمها للجمهور بدقة وفي التوقيت المناسب.من جانبه، أكد سعيد العطر حرص الجهات الحكومية على توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن بناء سردية إماراتية موثوقة يتطلب تقديم الأخبار ضمن سياقها الصحيح، وشرح خلفياتها ودلالاتها للجمهور.

وأوضح أن من مسؤوليات الإعلام الوطني التعريف بالسردية الإماراتية وإنجازاتها بالتوازي مع مسيرة العمل الحكومي، فعند افتتاح منشأة أو إطلاق مشروع، لا يقتصر الدور الإعلامي على نقل الخبر، بل يمتد إلى توضيح الحاجة إلى المشروع، والتعريف بالجهود التي أسهمت في إنجازه، وبيان أثره في حياة الناس، ومن خلال هذه التفاصيل تتشكل سردية وطنية تستند إلى الوقائع، وتتيح للجمهور داخل الدولة وخارجها فهم التجربة الإماراتية ومراحل تطورها.وأكد أن المبادرة إلى نقل القصص من الميدان وتقديم تفاصيلها للصحافيين حول العالم تسهم في توسيع حضور الصوت الإماراتي، وتمنح المؤسسات الإعلامية مادة دقيقة للتعريف بالتجربة الإماراتية.

من جانبها، أكدت منى المري أن العلاقات المهنية التي بنتها المؤسسات الإماراتية مع غرف الأخبار العربية والدولية على مدى سنوات تمثل رصيداً مهماً لدعم حضور الدولة إعلامياً، مشيرة إلى أن التواصل المباشر والمستمر مع المحررين يتيح الرجوع إلى المصادر المعنية للحصول على التوضيحات، وتحديث المعلومات المنشورة بما يضمن دقتها.

وأوضحت أن الجمهور يتابع العمل الحكومي عبر ما تنقله وسائل الإعلام، في حين تبدأ القصة من الميدان، حيث تنفذ الوزارات والمؤسسات المبادرات والقرارات وتتابع أثرها في حياة الناس.

وأكدت أن نجاح الإعلام الإماراتي في أداء دوره يرتبط بنهج القيادة الرشيدة الذي يجمع بين سرعة اتخاذ القرار ووضوح التوجيه بشأن إطلاع المجتمع على المستجدات بشفافية، الأمر الذي يتيح للمؤسسات الإعلامية نقل المعلومات من مصادرها، وشرح الإجراءات، وما تحققه من أثر إيجابي في حياة أفراد المجتمع.

وأضافت أن توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي يفتح آفاقاً لتطوير أساليب صناعة المحتوى والوصول إلى الجمهور، مؤكدة أهمية مواكبة هذه التحولات مع الحفاظ على المهنية والدقة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى لتقديم رسائل واضحة ومترابطة تعكس صورة الدولة وإنجازاتها.

عبدالله آل حامد:

. قوة الإعلام الإماراتي تتجلى في قدرته على التحقق من المعلومات وتقديمها للجمهور بالوقت المناسب.

سعيد العطر:

. المبادرة إلى نقل القصص من الميدان وتقديم تفاصيلها للصحافيين حول العالم تعزز حضور الصوت الإماراتي.

منى المري:

. نجاح الإعلام الإماراتي في أداء دوره يرتبط بنهج القيادة الرشيدة، الذي يجمع بين سرعة اتخاذ القرار، ووضوح التوجيه.