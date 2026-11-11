براعم الإمارات.. أفكار صغيرة تصنع حلول الغد في تحدي «المبتكرون الصغار»

بأفكار صغيرة تصنع الغد، يخوض براعم الإمارات تحدي «المبتكرون الصغار» ضمن المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار2026، محوّلين فضولهم إلى حلول في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات.

التقت «الإمارات اليوم» عدداً من «المبتكرون الصغار» الذين يجمعون بين شغف التجريب والرغبة في الفوز، فيما أكد تربويون وأولياء أمور أن قيمة التجربة تتجاوز منصة التتويج إلى اكتشاف الموهبة مبكراً، وبناء الثقة، وتنمية القدرة على التفكير والتواصل والعمل الجماعي، مع إبقاء الطفل صاحب الفكرة ومنفّذها.

محاولة جديدة

أكد طالب الصف الثالث زايد ماهر أنه يحب تنفيذ الأشياء بنفسه وفهم أسباب نجاحها أو تعثرها، قائلاً: «إذا لم تنجح فكرتي أغيّر فيها وأحاول مرة ثانية»، موضحاً أنه يتطلع إلى تبادل الأفكار مع أقرانه والاستفادة من اقتراحاتهم.

وتشاركه طالبة الصف الرابع جود أبو عمر الرغبة في تطوير الفكرة، قائلة: «أحب الفوز، لكنني أريد أيضاً أن أعرف كيف أجعل فكرتي أفضل، وكيف أستفيد من رأي شخص يرى المشكلة بطريقة مختلفة». وأكدت أهمية توزيع الأدوار داخل الفريق والاستماع إلى الجميع قبل اختيار الحل.

التجريب والاكتشاف

وقال طالب الصف الرابع سالم المنصوري إنه يستمتع بصنع الأشياء بيديه، ويعاود المحاولة عندما لا تعمل، فيما أوضحت طالبة الصف الثالث ميرة الكتبي أن التجريب يساعدها على اكتشاف ما تحتاج إليه فكرتها من تعديل، ومقارنة البدائل للوصول إلى الأفضل.

ورأى طالب الصف الثالث أحمد فؤاد أن الاستماع إلى الآخرين يكشف أفكاراً ربما لم ينتبه إليها، بينما أكدت زميلته دانا فيصل الراشدي أنها تتطلع إلى اختبار أفكارها وشرحها، والعودة من المنافسة بما يمكن تطويره وتجربته مجدداً.

مساندة تحفظ استقلال الطفل

وقالت ولية الأمر أم زايد ماهر إن تشجيع الابتكار يبدأ بالإنصات إلى أسئلة الأبناء، وتوفير أدوات بسيطة وآمنة، ومنحهم وقتاً للاختيار والتجريب، محذّرة من أن يتحوّل الحرص على تقديم عمل مثالي إلى تدخل يسلب الطفل فرصته في التعلم.

وأكدت أهمية طمأنة الطفل إلى أن الخطأ جزء من المحاولة، وتهيئته للمشاركة بتوقعات تناسب عمره، مع تقدير جهده وأسئلته بصرف النظر عن النتيجة.

وأضافت أن ما تنتظره من التجربة يشمل قدرة ابنها على التعبير والتعاون والتعامل مع المحاولات المتعثرة، مشيرة إلى أن الحوار بعد المنافسة ينبغي أن يركز على ما تعلمه الطفل وما يريد تجربته لاحقاً، بعيداً عن مقارنته بالآخرين.

الموهبة تبدأ بسؤال

وقالت معلمة رياض الأطفال ذينه علوان إن اكتشاف الموهبة يبدأ بملاحظة أسئلة الطفل وطريقة تعامله مع الأشياء، وبحثه عن تفسير أو اقتراحه استخداماً مختلفاً لها، موضحة أن الأفكار البسيطة قد تحمل مؤشرات تستحق التشجيع والمتابعة.

وأضافت أن دور المعلمة يتمثل في إتاحة التجريب وطرح أسئلة تساعد الطفل على وصف توقعاته ومقارنتها بالنتائج، مع منحه فرصة لشرح محاولته بلغته، سواء بالكلام أو الرسم أو الإشارة أو النماذج البسيطة، دون اختزال الابتكار في الطلاقة اللفظية.

وأوضحت أن التحديات العلمية تجمع مهارات الملاحظة والمقارنة والقياس والتفسير، وتكشف قدرة الطالب على استخدام ما تعلمه وتعديل اختياراته. وشددت على أن التحضير ينبغي أن يستند إلى أسئلة مفتوحة ومواقف تناسب العمر، مؤكدة أن شرح الطفل لمحاولة بسيطة يفوق تربوياً تقديم نموذج متقن لا يفهم كيفية إنجازه.

ثلاث فئات عمرية

ويستهدف التحدي، الطلبة من الروضة الأولى حتى الصف الرابع، ضمن ثلاث فئات عمرية تراعي مراحلهم النمائية، وتختبر الإبداع، والتواصل والعمل الجماعي والتكيّف.

وشملت إجراءات المشاركة ترشيح المدارس للطلبة وتقديم مقطع مصور لكل مرشح يُظهر تفكيره الابتكاري ومهارات التواصل والعرض، وتنص خطة التأهيل على اختيار 50 طالباً من كل فئة للمرحلة الحضورية، إضافة إلى 10 احتياط، بإجمالي مستهدف يبلغ 150 متأهلاً و30 احتياطاً.