أبوظبي - الإمارات اليوم

أحيت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفل «حصنتك يا وطن» بقلعة الجاهلي في مدينة العين، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، واجتمع الجمهور في هذا الحفل، الذي أُقيم في رحاب أحد أبرز المعالم التاريخية في مدينة العين، للاحتفاء بروح الوطن والانتماء إليه. ويأتي الحفل ضمن جولة وطنية تشمل أربع حفلات موسيقية في مختلف أنحاء الدولة، تمهيداً للاحتفال بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

شكّل الحفل أكبر فعالية تستضيفها قلعة الجاهلي على الإطلاق، بحضور 1500 شخص، من بينهم عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وسط إقبال جماهيري كبير ونفاد جميع التذاكر. وأسهمت الشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في تقديم تجربة موسيقية أوركسترالية حيّة في رحاب هذا المعلم التاريخي، وجمع الحفل أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها في أجواء من الفخر والاعتزاز بالوطن، حيث شارك الجمهور الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والكورال في أداء مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية الراسخة في الذاكرة الإماراتية.

وشهد الحفل مشاركة مميزة للفنانة الإماراتية أحلام، التي اعتلت المسرح إلى جانب الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات والكورال، لتؤدي أغنية «زانها زايد»، بعد نحو ثلاثة عقود من تقديمها عام 1996، وتُعد أحلام من أبرز الأصوات الخليجية والعربية، إذ تمتد مسيرتها الفنية لأكثر من ثلاثة عقود، أحيت خلالها حفلات على مسارح عالمية مرموقة، من بينها مسرح الأولمبيا في باريس ولندن بالاديوم، ولاقت مشاركتها تفاعلاً كبيراً من الجمهور، الذي وقف مصفقاً ومردداً كلمات الأغنية معها، في واحدة من أبرز لحظات الأمسية.

وإلى جانب مشاركة الفنانة أحلام، تضمّن الحفل باقة من الأغاني الوطنية التي ارتبطت بوجدان أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها على مدى عقود، منذ سبعينات القرن الماضي حتى اليوم، من بينها «أنا جندي» و«سوف نحمي الاتحاد» و«الله يا دار زايد»، كما شهد الحفل أداء قصيدة «رجال والله رجال»، العمل الموسيقي الذي قدّمته الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات تكريماً لأبطال الوطن وحماته، ومن تأليف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقديراً لتفانيهم وتضحياتهم في سبيل حماية الوطن.

وشهد الحفل مشاركة أكثر من 25 طالباً وطالبة من المشاركين في مبادرة الشعر النبطي، التي تنفذها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث، بهدف تعريف الأجيال الناشئة بالشعر النبطي، بوصفه أحد أبرز مكونات الموروث الثقافي في دولة الإمارات.

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: «يحمل حفل (حصّنتك يا وطن) هذا العام طابعاً خاصاً، إذ نجتمع في قلعة الجاهلي بمدينة العين، بما تحمله من مكانة تاريخية وثقافية، لنحتفي مع جمهورنا بأغانينا الوطنية تزامناً مع اقتراب عيد الاتحاد، وقد أسعدتنا مشاركة الفنانة الإماراتية أحلام، التي ارتبط صوتها بذاكرة أجيال من أبناء الإمارات».

وقالت الفنانة أحلام: «الغناء لوطني مصدر فخر واعتزاز دائم، وكانت مشاركتي مع الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات في أداء أغنية (زانها زايد) في حفل (حصنتك يا وطن)، بعد نحو ثلاثة عقود من تقديمها عام 1996، لحظة مميزة بالنسبة لي، فهذه الأغنية تحتفي بالإرث المؤسِّس لدولة الإمارات، وتبرز كلماتها مشاعر الحب والولاء للوطن، وقد كان تفاعل الجمهور وترديده الأغنية معنا لحظةً لا تُنسى، وإنني أعتز بمشاركتي في هذه الاحتفالية الوطنية مع اقتراب احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55».