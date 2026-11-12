رائحة جلدك تحدد أي أنواع البعوض تحبّ دمك

قارن فريق من جامعة فلوريدا الدولية، بالتعاون مع باحثين من جامعة زيورخ، استجابة الزاعجة المصرية وبعوضة النمر الآسيوي وبعوضة المنزل الجنوبية بين الجلد البشري الذي تشتهي لدغه أسرع من غيره.

ففي تجربة شملت 119 متطوعا، وجد باحثون أن الأنواع الثلاثة التي اختبروها رتبت الأشخاص أنفسهم بصورة مختلفة بحسب مدى انجذابها إلى روائحهم، ولم يكن أي مشارك شديد الجاذبية للأنواع الثلاثة معا.

ووضع كل مشارك ذراعه في جهاز يتصل بحجرة أُطلق فيها البعوض. وفصل حاجز شبكي الحشرات عن الذراع، فاستطاعت الاقتراب من مصدر الرائحة من دون أن تلدغ المشاركين. وقاس الباحثون الانجذاب بعدد الحشرات التي تحركت عبر الأنبوب ودخلت الحجرة الأقرب إلى الذراع.

وأطلق الفريق 30 بعوضة في كل اختبار، وكرر الاختبار ثلاث مرات لكل نوع مع كل متطوع. وبعد ذلك، جمع عينات من المركبات المتطايرة التي تنبعث من الجلد، وأخذ مسحات من الذراع للتعرف إلى البكتيريا الموجودة عليه. ثم قارن هذه البيانات باستجابة البعوض في الاختبارات.

وأبدت الزاعجة المصرية انجذابا أعلى بقليل إلى الرجال في العينة، بينما لم يظهر النمطان الآخران من البعوض هذا الميل. وارتبط انجذاب الزاعجة أيضا بانخفاض مستويات بعض المركبات المتطايرة على الجلد، ومنها مركبات تدخل في تركيب بعض مستحضرات التجميل.

وكان الباحثون قد طلبوا من جميع المشاركين الامتناع عن استخدام العطور ومزيلات العرق، وتجنب الاستحمام لمدة 12 ساعة على الأقل قبل الحضور إلى المختبر.

لذلك تقتصر نتيجة هذا الجزء من التجربة على ارتباط الانجذاب بمستويات مركبات معينة، فيما ظل أثر وضع العطر خارج نطاق الاختبار.

أما بعوضة النمر الآسيوي، فأبدت انجذابا أكبر إلى أشخاص رصد الباحثون على جلدهم مستويات أعلى من بعض المركبات المعروفة باسم "الكيتونات".

وفي بعوضة المنزل الجنوبية، ارتبط وجود بعض بكتيريا الجلد بانجذاب أقل. ويصف هذا الارتباط ما رصده الفريق لدى المشاركين، فيما يحتاج إثبات أن البكتيريا نفسها تُبعد الحشرات إلى اختبار مباشر.

ورغم اختلاف تفضيلاتها، اشتركت الأنواع الثلاثة في الاستجابة لبعض الإشارات. فقد ارتبط وجود مركب ذي رائحة فاكهية بزيادة الانجذاب لدى الأنواع الثلاثة، بينما ارتبط مركب آخر بانخفاضه. ووجد الفريق أيضا أن وفرة بعض بكتيريا الجلد ارتبطت بارتفاع الجاذبية عبر الأنواع الثلاثة.

ومع ذلك، فإن ترتيب المشاركين اختلف من نوع إلى آخر. فرائحة الجلد مزيج من مركبات متعددة، وقد يستجيب كل نوع إلى عناصر مختلفة منه. ولهذا يمكن أن يكون الشخص من بين الأكثر جذبا لنوع معين من البعوض، ويأتي في ترتيب مختلف لدى نوع آخر.

وتوضح التجربة كيف يستجيب البعوض لرائحة الجلد في ظروف مخبرية. أما في الحياة اليومية، فتظل النتيجة التي قاسها الباحثون هي الاقتراب من مصدر الرائحة. ويبقى عدد اللدغات التي قد يتعرض لها كل شخص خارج ما قاسه الاختبار.