روت الفائزة بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل ماريا باز مؤسسة "ماريا باز للمعجنات" قصة تحولها من عاملة منزلية إلى رائدة أعمال تمتلك أكثر من 10 فروع في دولة الإمارات.

وقالت باز لـ "الإمارات اليوم" إنها كانت عاملة منزلية لمدة 13 سنة في دبي، وبمساعدة حكومة الإمارات التي منحتها الفرصة لتصبح رائدة أعمال.

وأضافت أن صنع الكعك كان شغفها، ولم تكن تفكر في فتح متجر خاص لبيع الكعك، لكن صاحبة العمل التي كانت تعمل في منزلها شجعتها وطلبت منها أن تبدأ في صنع الكعك وبيعه، لتبدأ في توزيعه مجاناً ومع زيادة الطلب على كعكها من سكان جميرا والوصل بدأت في تقاضى ثمن مقابل الكعك.

وأكدت باز رغبتها في البقاء بدولة الإمارات، رفقة عائلتها.

بدوره، قال سفير جمهورية الفلبين لدى دولة الإمارات ألفونسو فرديناند إن تجربة باز ملهمة فقد بدأت كعاملة منزلية وأصبحت الآن رائدة أعمال.