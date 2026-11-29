وكالات

تستعد شركة ”سامسونغ إلكترونيكس“ الكورية الجنوبية للكشف عن أول نموذج لروبوت شبيه بالإنسان في يناير المقبل.

و تعتزم الشركة عرض الروبوت خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس، لتدخل بذلك ​سوقاً تزداد ازدحاماً تشمل شركة ”يوني تري“ الصينية و”تسلا“ و”بوسطن ديناميكس“ التابعة لهيونداي موتور.

وبحسب مصدر مطّلع، ركّز العرض الذي أقيم في مركز ⁠أبحاث الروبوتات التابع لشركة سامسونغ في سول، على التحكم الكامل في ‌الجسم وقدرة الروبوت على التقاط الأشياء والتعامل معها باستخدام ذراعيه ويديه.

وذكر المصدر أن سامسونغ تركّز على قدرة اليدين على ⁠التعامل مع الأشياء، وهو تحدٍ رئيسي للروبوتات الشبيهة بالإنسان التي يتعين أن تكون قادرة على الإمساك ⁠بالأشياء وتدويرها وإعادة وضعها بصورة موثوقة لأداء مهام في المصانع.