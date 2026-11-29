العين - وام

افتتح متحف العين معرضه المؤقت الجديد «الأفلاج: شرايين الحياة في الواحات»، الذي يستمر من 28 نوفمبر 2026 إلى يونيو 2027. ويستكشف نظام الري الرائد الذي يعود تاريخه إلى 3000 عام، والذي حوّل الصحراء إلى واحة مزدهرة، وأتاح للمجتمعات أن تنمو وتزدهر في منطقة العين.

ويتتبّع المعرض رحلة الماء من منابعه في الجبال، مروراً بالقنوات الجوفية، وصولاً إلى الحقول الزراعية، وانتهاءً بالواحة. وعلى امتداد هذه الرحلة، يسلّط الضوء على المعارف وروح الابتكار التي قامت عليها هذه المنظومة الضخمة من صنع الإنسان، وعلى القيم والممارسات التعاونية التي نظّمت إدارة المياه، وفي مقدمتها الإنصاف وتقاسم الموارد والمسؤولية الجماعية، وأسهمت في تشكيل الحياة المجتمعية في المنطقة على مر السنين.

وتعود جذور الأفلاج في المنطقة إلى نحو 3000 عام، حيث أصبحت شرياناً للحياة في الواحة، وأسهمت في صياغة العلاقة بين الإنسان والماء والأرض، لتبقى جزءاً راسخاً من التراث الثقافي الإماراتي.

وقال مدير متحف العين، عمر سالم الكعبي: «تُعدّ الأفلاج بالنسبة إلى كثيرين جزءاً مألوفاً من المشهد في منطقة العين، ويكشف هذا المعرض التقنيات والأساليب المستخدمة قديماً. واستناداً إلى نتائج التنقيبات والمواد الأرشيفية وذكريات أجيال ممن عاشوا بجوار الأفلاج، يبيّن المعرض كيف حُفرت القنوات وصينت يدوياً، وكيف أسهمت في تشكيل أساليب الزراعة في الواحة، وطرق تقاسم مواردها، وأنماط الحياة فيها».

وأكد مدير إدارة البيئة التاريخية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جابر صالح المري، أن سكان المنطقة أدركوا مبكراً أن تأمين المياه أساس لاستمرار الزراعة واستقرار المجتمعات، فشقّوا الأفلاج رغم صعوبة حفرها، مشيراً إلى أن الفلج المكتشف في موقع «هيلي 15» الأثري يعود إلى نحو 3000 عام.

واستعرض المري جهود الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في رعاية أفلاج العين، موضحاً أنه بدأ العمل على شقّ فلج الصاروج عام 1948، وتابع إنجازه على مدى 18 عاماً، مستعيناً بالخبراء وأبناء المنطقة. وأضاف أن الشيخ زايد وضع خطة لإعادة ضخ المياه في الواحات بعد جفاف بعض الأفلاج، بما أسهم في استمرار الزراعة فيها.

وقال مدير قسم التطوير والتوثيق الأثري في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عبدالله خلفان الكعبي، إن تقنية الفلج أتاحت إيصال المياه بانتظام إلى أماكن سكن الأهالي ومزارعهم، فمكّنتهم من توسيع الرقعة الزراعية وتأمين الغذاء، موضحاً أن التعاون الذي تطلّبه حفر الفلج استمرّ بعد إنجازه من خلال تنظيف القنوات وصيانتها وتنظيم حصص الري، كما أسهم في انتقال هذه المعارف من جيل إلى آخر، واستمرار استخدام الأفلاج حتى اليوم.

ويسلّط قسم مخصص في المعرض الضوء على دور الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حماية الأفلاج وترميمها واستدامتها، بما أسهم في صون دورها المتواصل في دعم مجتمعات الواحات والحياة الزراعية.

ومع انتقال الزوّار من البنية التحتية الخفية تحت الأرض إلى مشهد الواحة فوقها، يستعرض المعرض العالم الاجتماعي والثقافي الذي نشأ حول الماء، خصوصاً الشريعة باعتبارها مساحة للتواصل والتفاعل المجتمعي، وتتناول العروض الأساليب التقليدية في توزيع المياه وقياس الوقت، إلى جانب النظم الزراعية التي قامت على الأفلاج والنباتات التي زُرعت في أرجاء الواحة عبر الأجيال.

ومن خلال الاكتشافات الأثرية والصور الأرشيفية والأفلام والقصص الشخصية والعروض التفاعلية والوسائط الغامرة، يقدم المعرض رؤية متكاملة للأفلاج والمجتمعات التي نشأت حولها.

وتنتقل رحلة الزائر من أجواء معتمة بملمس الأرض، مستوحاة من الأنفاق وفتحات الحفر الجوفية، إلى أماكن أكثر إشراقاً تستحضر الشريعة ومشهد الواحة، في تجسيد لتأثير حركة الماء في الحياة فوق الأرض.

يروي معرض «الأفلاج: شرايين الحياة في الواحات» حكاية أجيال من أهل منطقة العين، حوّلت أرضاً قاحلة إلى واحة مزدهرة، بفضل الابتكار والتعاون والإدارة الحكيمة للمياه.

• يقدم المعرض رؤية متكاملة للأفلاج والمجتمعات التي نشأت حولها، من خلال الاكتشافات الأثرية والصور الأرشيفية والأفلام والقصص الشخصية والعروض التفاعلية والوسائط الغامرة.

• تعود جذور الأفلاج في المنطقة إلى نحو 3000 عام، حيث أصبحت شرياناً للحياة في الواحة، وأسهمت في صياغة العلاقة بين الإنسان والماء والأرض، لتبقى جزءاً راسخاً من التراث الثقافي الإماراتي.