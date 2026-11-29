كاليفورنيا - رويترز

رفعت شركة «أوبن إيه.آي» للذكاء الاصطناعي دعوى قضائية على شركة «أبل» أول من أمس، تتهم فيها عملاق التكنولوجيا بسرقة أسرارها التجارية وتثبيط موردي الأجهزة عن العمل ‌على أجهزة «أوبن ​إيه.آي» المستقبلية، وذلك بعد أن رفعت «أبل» دعوى على «أوبن إيه.آي»، قالت فيها إنها استقطبت موظفيها للحصول على تقنياتها.

وقدّمت الشركة المطورة لتطبيق «شات جي.بي.تي» دعوى مضادة أمام المحكمة الاتحادية في ولاية كاليفورنيا يوم الجمعة، قائلة إن ممارسات التوظيف التي تتبعها «أبل» تهدف إلى «احتجاز» الموظفين ومنعهم من العمل على تقنيات المنافسين. وذكرت «أوبن إيه.آي» في مذكرتها المقدمة إلى المحكمة أنها ⁠تعمل على تطوير أجهزة إلكترونية شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قد «تتفوق على (أبل) فيما تعتبره (أبل) مجالها الأساسي».

وأوضحت «أوبن إيه.آي» في المستندات أن «أبل» حصلت على معلومات سرية من خلال إعادة توظيف موظف سابق عمل في «أوبن إيه.آي» ستة أشهر. وخلال تلك الفترة، ‌تمكن الموظف من الوصول إلى معلومات محددة عن جهاز جديد، إضافة إلى خطة عمل «أوبن إيه.آي» الخاصة بمنتجات الأجهزة المستقبلية. وقالت «أوبن إيه.آي»: «بالنظر إلى التوقيت، يبدو الآن أن سرقة تلك الوثائق ربما كانت سبب ‌انضمامه إلى (أوبن إيه.آي) في المقام الأول».

ونفت «أبل» استخدام الموظف الذي ‌أعادت توظيفه للوصول إلى معلومات «أوبن إيه.آي» السرية، كما نفت سعيها إلى كبح المنافسة ‌في تصنيع الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.