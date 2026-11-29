العين - الإمارات اليوم

تقدّم مؤسسات وطنية مشاركة في الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 مجموعة من العروض التعليمية والتجارب التفاعلية، التي تعرّف الزوار بالموروث الثقافي الإماراتي وجهود الحفاظ على البيئة، وتبرز دور البحث العلمي والتقنيات الحديثة في صون التراث وحماية الحياة الفطرية.

ويُقام المعرض، الذي يُختتم اليوم، تحت رعاية سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وتنظمه مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالشراكة الاستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات.

ويشارك قطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بجناح «ثقافة أبوظبي»، الذي يتيح للزوار استكشاف المعارف المرتبطة بتقاليد الصيد، والتعرف إلى البيئات الطبيعية التي نشأت فيها هذه الممارسات، والروابط الاجتماعية التي أسهمت في استمراريتها، والمهارات اللازمة لممارستها، والحكايات التي حفظتها الذاكرة الشعبية وتناقلتها الأجيال.

ويقدم الجناح تجربة ثقافية تفاعلية عبر ست محطات تبرز ارتباط إمارة أبوظبي بتقاليد الصيد والصقارة والحرف اليدوية والموروث الشفهي، وتستند كل محطة إلى ثلاثة محاور تشمل الشواهد الثقافية المعروضة، والبحوث وخبرات الممارسين التي توضح سياقها التاريخي والثقافي، والقيمة المعرفية والثقافية التي يحققها الحفاظ على هذه المعارف وفهمها ونقلها إلى الأجيال المقبلة.

ويستند محتوى الجناح إلى مقتنيات تاريخية وبحوث متحفية متخصصة من عدد من المؤسسات الثقافية في الإمارة، من بينها متحف زايد الوطني، ومتحف المقطع، وبيت الحرفيين، ومتحف العين، وقصر المويجعي، ومركز القطّارة للفنون، ومكتبة زايد في العين، وقصر الحصن، ومتاحف المنطقة الثقافية في السعديات.

وتهدف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عبر مشاركتها إلى صون المهارات والمعارف التقليدية، والحفاظ على الهوية الإماراتية، وتشجيع أفراد المجتمع بمختلف أجيالهم على المشاركة في حماية الموروث الثقافي، مستفيدة من أساليب العرض والسرد التفاعلية المعاصرة في التعريف بالتقاليد الإماراتية ودعم استمراريتها.

وتستعرض هيئة البيئة - أبوظبي في جناحها مختبراً لفرز البذور باستخدام تقنيات الروبوتات، يعتمد على ذراع روبوتية مزودة بنظام للرؤية الحاسوبية يعمل بالذكاء الاصطناعي، لفحص بذور النباتات المحلية بسرعة عالية، وتحديد أنواعها وتقييم حيويتها وجودتها بدقة.

كما تتيح الهيئة للزوار تجربة محاكاة تفاعلية للتحكم بطائرة من دون طيار ونثر بذور النباتات المحلية في بيئة رقمية، للتعرف إلى دور هذه التقنية في استعادة الموائل الطبيعية، والاطلاع على تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في عدد من المجالات البيئية.

ويختتم معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026 فعالياته اليوم، في مركز أدنيك العين، ويتيح للعائلات والهواة والزوار من مختلف الأعمار فرصة للتعرف إلى الموروث الثقافي المرتبط بالصيد والفروسية، والاطلاع على التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة في حماية البيئة، والمشاركة في التجارب التعليمية والأنشطة التفاعلية التي تقدمها المؤسسات المشاركة.