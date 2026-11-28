العين – الإمارات اليوم

تتواصل فعاليات الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026، بمشاركة 1020 عارضاً وعلامة تجارية من داخل الدولة وخارجها، موزعين على 14 قطاعاً، تشمل الصيد والفروسية والترفيه في الهواء الطلق والتراث الثقافي والصناعات المرتبطة بهذه المجالات.

ويشهد المعرض، الذي سجلت دورته الحالية أعلى إقبال للزوار، أنشطة متنوعة تستعرض جوانب من التراث الإماراتي وتقاليد الصقارة والفروسية، إلى جانب مستلزمات الصيد والأنشطة الخارجية، فضلاً عن الفعاليات الثقافية والتعليمية والتجارب التفاعلية الموجهة للعائلات والأجيال الشابة.

وتنظم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، المعرض بالشراكة الاستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، بمشاركة شركات متخصصة تعرض منتجاتها وخدماتها، إلى جانب جهات تقدم أنشطة تعليمية وتجارب للتعريف بالتراث والبيئة والحياة الفطرية.

وتتنوع الفعاليات بين عروض الصقارة والفروسية والأنشطة التراثية والمسابقات والتجارب التعليمية، بما يتيح للزوار التعرف إلى المهارات والتقاليد المتوارثة والصناعات المرتبطة بها.

وفي الجانب التعليمي، تستعرض مجموعة «إكثار» لتنمية الحياة الفطرية، من خلال أكاديمية أبوظبي للطبيعة، المسارات التعليمية والمهنية في مجال الحفاظ على الطبيعة، عبر تجارب تفاعلية تستهدف تعريف الطلبة والزوار بالمهارات والتقنيات المستخدمة في حماية الحياة الفطرية، وفرص التدريب والعمل في هذا المجال.

وتشارك الأكاديمية ضمن الجناح المشترك لمجموعة «إكثار» والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، في المعرض المقام خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري، حيث تقدم معلومات عن برامجها التعليمية، التي تشمل دبلومات مهنية من المستوى الرابع تمتد لعامين، وتحظى باعتماد المركز الوطني للمؤهلات ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إلى جانب دورات قصيرة لتطوير المهارات المتخصصة.

وتجمع البرامج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في المختبرات والمحميات الطبيعية والمزارع ومراكز الإكثار، بهدف تأهيل كوادر للعمل في مجالات الحفاظ على الأنواع وإدارة النظم البيئية.

وتتيح التجارب المقدمة في المعرض للزوار التعرف إلى استخدام كاميرات الرصد في مراقبة الكائنات الحية ودراسة سلوكها في موائلها الطبيعية، والمهارات اللازمة لتركيب هذه الكاميرات وجمع البيانات وتحليلها، والاستفادة من نتائج الرصد في دعم القرارات المتعلقة بحماية الأنواع وموائلها.

كما تتضمن المشاركة تحدياً تفاعلياً عبر شاشة تعمل باللمس، يختبر قدرة الزوار على اكتشاف الكائنات الحية المموهة في البيئات الصحراوية وموائل أشجار القرم خلال 30 ثانية، للتعريف بأهمية الملاحظة والرصد في دراسة النظم البيئية.

وتتيح الأكاديمية للطلبة والزوار إجراء اختبار تفاعلي للتعرف إلى المسارات المهنية التي تتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم، وتشمل إكثار الأنواع، وإدارة المحميات الطبيعية، والأمن الحيوي، ونظم المعلومات الجغرافية، ورصد الحياة الفطرية.

وتستعرض الأكاديمية أربعة مسارات تعليمية رئيسة، هي الإكثار المستدام والحفاظ على الأنواع، وإدارة التنوع البيولوجي والنظم البيئية، والأمن الحيوي، واستخدام التكنولوجيا والبيانات في الحفاظ على الطبيعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إكثار»، الدكتور فريدريك لاكروا، إن الاستثمار في الكفاءات البشرية وتطوير قدراتها يمثلان جانباً أساسياً من جهود الحفاظ على الطبيعة، مشيراً إلى أن الأكاديمية تستهدف تأهيل متخصصين وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية ويدعم حماية الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي للطبيعة، الدكتور مبارك سعيد الشامسي، إن المشاركة تستهدف تعريف الجمهور، خصوصاً الطلبة والشباب، بمجالات الحفاظ على الطبيعة والمسارات المهنية المتاحة فيها، من خلال تجارب تجمع بين المعرفة العلمية والتدريب العملي.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية، محمد المنصوري، أن برامج الدبلوم والدورات المتخصصة تستهدف تعزيز الصلة بين التعليم والممارسة المهنية، وإكساب المتدربين مهارات عملية في بيئات العمل الميدانية، بما يساعدهم على اختيار المسارات المهنية المناسبة وتطوير خبراتهم.

وتشارك مجموعة «إكثار» والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بجناح مشترك يحمل الرقم «2B-40»، ويضم مبادرات علمية وتعليمية وعروضاً للطيور الحية، للتعريف بجهود الحفاظ على الحبارى والحياة الفطرية.