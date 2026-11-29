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زووم.. على العالم
فيليب هريبيندا – سلوفاكيا
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29 نوفمبر 2026
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سوبهاجيت داتا – الهند
فيليب هريبيندا – سلوفاكيا
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