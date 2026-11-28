ترجمات - الإمارات اليوم

سواء أطلقتَ عليه اسم ”جولة“ أو ”تمديداً للساقين“ أو ”نزهة خفيفة“، يظل المشي مفيداً لصحتك البدنية والنفسية؛ فهو يساعد على تحريك المفاصل، ورفع معدل ضربات القلب، وتصفية الذهن.

وسعى باحثون من الولايات المتحدة وفرنسا إلى معرفة مدى اختلاف النتائج إذا ما تم تقسيم إجمالي وقت المشي اليومي إلى فترات قصيرة، مقارنةً بتخصيص جلسة واحدة طويلة للمشي. وقد ركز الباحثون بشكل خاص على تأثير ذلك على مستويات سكر الدم (الجلوكوز) ومدى تذبذبها، وهو أمر بالغ الأهمية في حالات صحية مثل داء السكري من النوع الثاني.

وفي دراسة نُشرت في دورية ”" (Obesity)، استعان الباحثون بـ 30 شخصاً بالغاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ممن يقضون عادةً أكثر من ست ساعات يومياً في وضعية الجلوس.

طُلب من المشاركين ممارسة المشي السريع لمدة 45 دقيقة يومياً، خمسة أيام في الأسبوع، ولمدة ستة أسابيع؛ حيث قام نصفهم بأداء هذه المدة في جلسة واحدة، بينما قام النصف الآخر بتقسيمها إلى فترات قصيرة مدة كل منها خمس دقائق.

وأظهرت البيانات أن المجموعة التي مارست المشي على فترات قصيرة حققت نتائج أفضل في مؤشرات صحة سكر الدم؛ إذ أظهروا تنظيماً أدق لمستويات الجلوكوز، وتقلبات أقل في هذه المستويات، وقضاء وقت أطول ضمن النطاق الصحي المستهدف للجلوكوز.

وكتب الباحثون في ورقتهم العلمية: ”تدعم نتائجنا التوجه نحو تجاوز التوصيات التي تعتمد فقط على إجمالي حجم النشاط البدني، من خلال الأخذ في الاعتبار كيفية توزيع هذا النشاط على مدار اليوم“.

وتكمن فائدة المشي (والنشاط البدني عموماً) في أنه يساعد الجلوكوز على الوصول إلى الخلايا دون الاعتماد الكلي على الأنسولين، وذلك لأن العضلات تبدأ في استهلاك مخزونها من الطاقة؛ مما يساعد في الحفاظ على توازن مستويات سكر الدم.

وتشير هذه الدراسة إلى أن توزيع النشاط البدني -مثل المشي- على فترات قصيرة قد يكون أكثر فائدة للجسم مقارنةً بممارسته دفعة واحدة. وتتفق هذه النتائج مع دراسات سابقة عدة أشارت إلى أن أسلوب المشي على فترات قصيرة ومتعددة يعد النهج الأمثل لضبط مستوى السكر في الدم؛ غير أن تلك الدراسات كانت تُجرى عادةً على فترات زمنية أقصر، وشملت عدداً أقل من المشاركين، وتمت في ظروف مخبرية أكثر صرامة وتحكماً.

ومن المهم أيضاً الأخذ في الاعتبار أن المشي لفترات أطول ليس أمراً سيئاً؛ فإذا كان ذلك يناسب جدولك اليومي بشكل أفضل، فستظل تجني فوائد هذا النشاط البدني. ومع ذلك، فيما يتعلق بمستوى السكر في الدم تحديداً، قد يكون المشي على فترات قصيرة أكثر فعالية.